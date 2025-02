Otto Alencar é o novo presidente da CCJ no Senado

Eleição aconteceu nesta quarta-feira, 19 - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

O senador baiano Otto Alencar (PSD-BA) foi eleito por aclamação na tarde desta quarta-feira, 19, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para o biênio 2025-2026. A eleição foi realizada durante a instalação do colegiado.

O pleito foi conduzido pelo também baiano Jaques Wagner (PT). Até o momento, não houve definição sobre o nome que ocupará a vice-presidência da CCJ, considerada a mais importante do Legislativo.

A primeira mudança promovida pelo pessedista à frente do colegiado trata-se do horário da sessão. As reuniões mudaram o horário de início e passaram a ser às 9h ao invés de 10h.

Para Otto, o novo horário será “para ganhar tempo”, e ele se comprometeu a ser “o primeiro a chegar e o último a sair”. O congressista também afirmou que assegurará o tempo de fala dos senadores para aprimorar as discussões legislativas.

“Conversei com o atual presidente [do Senado] Davi Alcolumbre para que aconteça entre essa presidência de comissão e a presidência do Senado sintonia de discussão e encaminhamento, ouvindo todos aqueles que são líderes. Poderemos ter divergências do ponto de vista da interpretação ou do encaminhamento, mas jamais tomaremos uma decisão que não seja dentro da ética, da lealdade e da fidelidade”, disse.

Durante a reunião, Otto entregou a relatoria do Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024, que dá continuidade à regulamentação da reforma tributária, ao senador Eduardo Braga (MDB-AM).