Otto dá novo recado enigmático em meio a impasse na chapa

O senador Otto Alencar (PSD) voltou a dar seus recados enigmáticos nas redes sociais nesta segunda-feira, 26. Em uma publicação no Instagram, o senador declamou um provérbio da região da Chapada Diamantina, que diz:

“Três coisas que podem arruinar sua vida: passar à frente de um touro brabo, passar por trás de um burro coiceiro ou andar ao lado de um idiota. Prejudica bastante”.

Já faz um tempo que o presidente do PSD na Bahia usa as redes sociais para postar as mensagens, mas desde o final do ano passado este tipo de publicação ficou mais frequente.

A regularidade das postagens coincide com o afunilamento das conversas sobre a formação da chapa do grupo governista. O seu correligionário, Angelo Coronel, luta para permanecer na majoritária para disputar a reeleição ao Senado, mas a saída dele já é dada como certa nos bastidores.

Coronel deve ser substituído por Rui Costa, ministro da Casa Civil que terá ao seu lado o senador Jaques Wagner e o governador Jerônimo Rodrigues formando a chapa-puro sangue petista.

Mensagem para Nilo?

Nas últimas semanas Otto Alencar virou alvo de diversas críticas de um antigo aliado. O ex-deputado federal e ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Marcelo Nilo (Republicanos) não tem poupado palavras para atacar o senador.

No entanto, na semana passada, Otto reagiu às provocações e deu uma alfinetada em Nilo nas redes sociais. Nos comentários de uma postagem que ele proferia a “frase do dia”, o senador disse que “para o político tolo e bobo, o silêncio é uma resposta insuportável".

A publicação gerou reações de diversos aliados, entre eles o deputado federal, Ronaldo Carletto (Avante), ao qual o senador respondeu: “Ou seja, o Nilo bobo ou Nilo tolo”. Depois da repercussão em diversos sites, Otto apagou a postagem.

Nilo tenta viabilizar seu nome para uma das vagas ao Senado na chapa do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), mas enfrenta resistência dentro do próprio partido.