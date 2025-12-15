Menu
CRÍTICAS

Otto indica voto contra PL que reduz pena de Bolsonaro: “Vergonha"

"Da forma como veio, nós vamos derrubá-lo", declarou senador baiano

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

15/12/2025 - 17:18 h
Otto Alencar (PSD-BA) é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Otto Alencar (PSD-BA) é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), garantiu que do jeito que está, a PL da Dosimetria, que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros condenados na trama golpista, não será aprovado na Casa Alta do Congresso Nacional.

“É uma vergonha o que eles aprovaram. Houve falta de cerimônia e de respeito com o povo brasileiro. (…) Da forma como veio, nós vamos derrubá-lo. Essa lei não passa nem na CCJ, nem no plenário”, disse o senador baiano à CNN.

Apesar de admitir que votará contra o projeto, Otto pautará a matéria na próxima quarta-feira (17) a pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Ele alertou que o atual texto beneficia criminosos condenados por crimes graves, a exemplo de estupro e lavagem de dinheiro. “Essa lei que veio da Câmara vai favorecer vários criminosos, inclusive autores de crimes sexuais, estupro, corrupção e lavagem de dinheiro. Nunca imaginei que pudessem fazer algo dessa natureza”, disse.

Para a Globonews, Otto afirmou que a proposta só tem como passar na Casa se ficar restrita aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e declarou concordar com a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que a proposta deve ser vetada caso não seja corrigida.

“Eu tenho certeza absoluta de que, do jeito que está, esse texto não passa. Seria uma temeridade aprová-lo, e eu concordo com o presidente Lula em vetar o projeto da forma como veio para o Senado”, afirmou o senador.

