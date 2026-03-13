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'INÁCEITÁVEL'

Partido de direita pede cassação do mandato de Erika Hilton; entenda

Requerimento foi protocolado após a deputada ser eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

13/03/2026 - 18:52 h

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Erika Hilton, deputada federal filiada ao PSOL
Erika Hilton, deputada federal filiada ao PSOL -

A deputada federal Erika Hilton (PSOL) foi alvo de um pedido de cassação protocolado pelo partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), nesta sexta-feira, 13. Assinado por Renan Santos, presidente nacional do Missão, o requerimento será defendido na Câmara pelo deputado Kim Kataguiri, primeiro parlamentar filiado ao novo partido do MBL.

No texto, o Missão pede a cassação de Erika Hilton por conta dos xingamentos feitos pela parlamentar nas redes sociais após sua eleição como presidente da Comissão da Mulher na Casa.

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Renan Santos destacou que a deputada do PSol chamou de “imbeCIS” (sic) quem criticou sua eleição e afirmou que seus detratores “podem latir”.

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“É inaceitável que a presidente da Comissão da Mulher, em seu primeiro ato público, escolha não apenas segregar, mas também insultar de forma tão vil justamente o grupo que deveria representar”, diz o presidente do partido Missão.

A representação agora vai para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que analisará o caso e poderá recomendar sanções que vão desde uma advertência até a perda do mandato.

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Tags:

cassação Erika Hilton Política

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