Pedro Maia será reconduzido à chefia do MP da Bahia

Presidente do MP-BA, Pedro Maia - Foto: Divulgação/MPBA

O atual procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, será reconduzido à chefia do Ministério Público do Estado na próxima sexta-feira, 27. À frente da instituição desde 2024, ele será empossado para o biênio 2026/2028,em sessão solene marcada para às 17h, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

A cerimônia contará com a presença de autoridades estaduais, como:

Quais serão as áreas prioritárias de Pedro Maia?

À frente do Ministério Público baiano, Pedro Maia estabeleceu três áreas prioritárias para orientar a atuação institucional:

segurança pública

desenvolvimento humano

sustentabilidade

Confira abaixo as principais ações em cada eixo temático:

Segurança Pública

Nessa área, a atuação tem se concentrado no enfrentamento ao crime organizado dentro e fora dos presídios, por meio dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), de Segurança Pública (Geosp) e de Execução Penal (Gaep).

O MPBA também exerce o controle externo da atividade policial, com fiscalização do uso de câmeras corporais pela Polícia Militar e contribuição para a construção do plano estadual de redução da letalidade policial.

Somente em 2025, a instituição deflagrou 96 operações contra grupos e esquemas criminosos, com foco em tráfico de drogas e armas, corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

Sustentabilidade

Nesse eixo, o projeto “Terra Protegida” viabilizou mais de 80 acordos com proprietários rurais, garantindo a criação de 154 Reservas Particulares de Proteção Natural (RPPN) e a recuperação de aproximadamente 9 mil hectares de áreas degradadas, o equivalente a cerca de 11 mil campos de futebol.

A iniciativa também resultou na arrecadação de R$ 10 milhões em indenizações por supressão vegetal ilegal, valores destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Fundamentais (FDDF) para o financiamento de projetos sociais.

Desenvolvimento Humano

O projeto “Raízes da Cidadania” reúne ações nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, defesa do consumidor e proteção à criança e ao adolescente.

Desde o lançamento, em novembro de 2024, a iniciativa já visitou 26 municípios com os piores indicadores sociais do estado, realizando inspeções técnicas em escolas, unidades de saúde, conselhos tutelares e casas de acolhimento.