Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROTAGONISMO

Petistas e bolsonaristas travam nova guerra após megaoperação no Rio

Aliado do ex-presidente Bolsonaro, Cláudio Castro, criticou governo Lula

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

29/10/2025 - 9:21 h | Atualizada em 29/10/2025 - 10:45
Megaoperação das Polícias Civil e Militar resultou em morte de 64 pessoas, segundo dados oficiais
Megaoperação das Polícias Civil e Militar resultou em morte de 64 pessoas, segundo dados oficiais -

A megaoperação das Polícias Militar e Civil no Rio de Janeiro que resultou na morte de 64 pessoas — segundo dados oficiais — fez com que petistas e bolsonaristas entrassem novamente em pé-de-guerra, devido à mobilização nas redes sociais.

Entre os aliados do presidente Lula (PT), o governo teria conseguido, após a operação Carbono Oculto, que teve o PCC como alvo, trazer a seu favor o discurso sobre segurança. Isso acabou irritando os bolsonaristas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Agora, lideranças do PT no Congresso, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, estão observando um movimento dos apoiadores do ex-presidenteJair Bolsonaro (PL) para utilizar a megaoperação como forma de retomar o protagonismo das discussões no âmbito da direita.

Petistas avaliam que as críticas feitas a Lula pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL), assim como por aliados do liberal, após o evento, seriam "de caso pensado".

Leia Também:

Mais de 100! Sobe o número de mortos em megaoperação no Rio
Lula pode adotar medida extrema para conter crise na segurança do Rio
Moradores deixam mais de 50 corpos em praça no Rio após operação

Como forma de reagir, petistas já tem feito mobilizações, nos bastidores. A estratégia envolve, por exemplo, intensificar a pressão para votar a PEC da Segurança, que está paralisada na Câmara dos Deputados.

Outra medida esperada é o avanço do projeto de lei antifacções, represada na Casa Civil. Caciques do PT afirmam que o governo deverá acelerar a formulação do texto para enviá-lo à Casa Legislativa.

Lula pode adotar medida extrema para conter crise na segurança do Rio

O presidente Lula (PT) pode tomar uma medida extrema para conter a crise na segurança pública do Rio de Janeiro após a megaoperação que deixou, segundo dados oficiais, 64 mortos — 4 deles policiais.

O mandatário terá uma reunião em Brasília, nesta quarta-feira, 29, com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Jorge Messias (AGU), além do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, para definir o que o Planalto pode oferecer ao Rio de Janeiro para garantir a segurança no estado.

No entorno do presidente, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, uma das possibilidades mais repetidas é a decretação da chamada GLO (Garantia da Lei e da Ordem).

Segundo um interlocutor próximo ao petista, a GLO seria o único modo de o governo federal dar uma resposta concreta e imediata à crise. Do contrário, seria como "lavar as mãos" e deixar tudo nas mãos do governador do Rio, Cláudio Castro (PL).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Lula Operação Carbono Oculto PEC da segurança Rio de Janeiro segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Megaoperação das Polícias Civil e Militar resultou em morte de 64 pessoas, segundo dados oficiais
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Megaoperação das Polícias Civil e Militar resultou em morte de 64 pessoas, segundo dados oficiais
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Megaoperação das Polícias Civil e Militar resultou em morte de 64 pessoas, segundo dados oficiais
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Megaoperação das Polícias Civil e Militar resultou em morte de 64 pessoas, segundo dados oficiais
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x