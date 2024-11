PF conduz 15 pessoas por crimes eleitorais em seis estados

PF - Foto: Divulgação/Polícia Federal

No segundo turno das eleições municipais, a Polícia Federal (PF) intensificou operações contra crimes eleitorais em seis estados, levando à condução de 15 pessoas neste domingo, 27. Ocorrências foram registradas no Rio de Janeiro, Maranhão, Tocantins, Paraíba, Paraná e Mato Grosso do Sul, envolvendo casos como propaganda eleitoral irregular e compra de votos.

A PF informou que uma prisão em flagrante foi realizada, além da apreensão de R$ 1,1 mil em espécie e de bens que somam R$ 93 mil. Em Niterói, no Rio de Janeiro, 38 pessoas foram conduzidas à delegacia sob suspeita de boca de urna, prática comum no primeiro turno, que teve 1.057 casos registrados pelo governo.

Os delitos mais frequentes incluem compra de votos (423 casos), propaganda irregular (309 casos) e tentativas de violação do sigilo do voto (203 casos).

Recorde histórico de dinheiro apreendido

A eleição de 2024 registrou o maior montante de dinheiro vivo confiscado pela PF em operações contra crimes eleitorais, totalizando R$ 21 milhões. Esse valor supera os registros de eleições anteriores, como em 2022 (R$ 5 milhões) e 2020 (R$ 1 milhão), marcando um recorde histórico nas apreensões relacionadas a crimes eleitorais.

As informações são do Correio Braziliense.