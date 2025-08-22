POLÍTICA
PF investiga filhos de Bolsonaro por transações milionárias suspeitas
Dados do Coaf e relatório da Polícia Federal mostram que Eduardo e Carlos Bolsonaro receberam milhões em transações suspeitas
Por Redação
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) recebeu R$ 4,1 milhões em quase dois anos, enquanto seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) recebeu R$ 4,8 milhões em um ano, conforme indicou informações do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) juntadas a um relatório da PF (Polícia Federal).
De acordo com apuração da CNN, as investigações da PF mostram que as operações financeiras são suspeitas de serem provenientes de lavagem de dinheiro e “outros ilícitos”.
Leia Também:
As comunicações do Coaf reunidas pela PF apresentam recursos recebidos (créditos) e que saíram da conta (débitos) de Eduardo. São três relatórios.
Movimentações financeiras de Eduardo:
- 15/03/2023 a 21/02/2024: foram registrados R$ 1.081.731,51 em créditos e R$ 1.501.047,57 em débitos;
- 01/09/2023 a 22/08/2024: foram registrados R$ 1.361.402,62 em créditos e R$ 1.381.314,26 em débitos;
- 23/08/2024 a 05/06/2025: foram registrados R$ 2.799.694,77 em créditos e R$ 2.761.023,77 em débitos.
Ainda segundo o documento, o valor de R$ 4,1 milhões foi recebido pelo deputado entre setembro de 2023 e junho de 2025. O valor real de créditos, que está sob conhecimento da PF é maior, já que há movimentações suspeitas desde março de 2023.
No entanto, o número total do período não pôde ser calculado por falta de dados que mostrem as movimentações mensais de 2023.
Conforme dados do Coaf, os valores recebidos são referentes a empresa do parlamentar com a esposa, transações do pai Jair Bolsonaro e de pessoas físicas.
Já referente a Carlos Bolsonaro, as movimentações financeiras indicam que o vereador recebeu R$ 4,8 milhões. Por volta de R$ 1,7 milhão foi de contas da mesma titularidade, distribuídos em 24 operações, e R$ 700 mil recebido de um empresário do setor automotivo.
Movimentações financeiras de Carlos:
- 01/09/2023 a 22/08/2024: foram registrados R$ 4.859.014,37 em créditos e R$ 4.868.533,15 em débitos.
Apesar de os dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) serem citados na investigação, apenas Eduardo e o pai foram indiciados pela PF por coação no curso do processo e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito.
Até o momento nenhum dos dois se pronunciou sobre o caso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes