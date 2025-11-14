Menu
TRAMA GOLPITSA

PF sugere inclusão de Mauro Cid e familiares em programa de proteção

O magistrado encaminhou o ofício à Procuradoria-Geral da República

Redação

Por Redação

14/11/2025 - 11:14 h
Imagem ilustrativa da imagem PF sugere inclusão de Mauro Cid e familiares em programa de proteção
-

A PF (Polícia Federal) comunicou ao STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a possível inclusão do tenente-coronel Mauro Cid e seus familiares no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas.

A informação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pela homologação do acordo de Cid e relator do processo. O magistrado encaminhou o ofício à PGR (Procuradoria-Geral da República), nesta sexta-feira, 14, para que o órgão se manifeste.

Leia Também:

Festa do CV tem tiroteio entre facções e termina com 6 mortos
'Serial killer' que matou 4 envenenados é transferida para Tremembé
Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

A medida é analisada em meio a preocupações sobre a integridade do ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro (PL). Cid foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro (PL) e fechou acordo de colaboração premiada com a PF no processo que culminou na condenação de Bolsonaro e militares do governo passado por tentativa de golpe de Estado.

Tags:

Jair Bolsonaro mauro cid polícia federal supremo tribunal federal

