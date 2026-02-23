PL rachado: Valdemar avisa que Bolsonaro não decide tudo sozinho

Siga o A TARDE no Google

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto - Foto: Evaristo Sá/AFP

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou no domingo, 22, que não é apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro que tem legitimidade para indicar nomes do partido para as eleições de outubro.

“Quando falava com o Bolsonaro diariamente, foi um entendimento dele comigo, mas sem proibir ninguém. Todos no partido têm o direito de sugerir, indicar nomes para qualquer posição”, disse Valdemar durante entrevista ao Metrópoles.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A declaração ocorre após o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmar, no sábado, 21, que o pai está organizando uma lista de pré-candidatos ao Senado e aos governos estaduais.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Vereador rebate presidente do PL

Logo após a fala de Valdemar, Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para esclarecer o contexto. Segundo ele, foi o próprio ex-presidente que disse estar organizando a lista de indicados.

“A fala não foi minha, foi do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que me foi orientado é que ele faria uma lista de candidatos que ele apoiaria. Creio que o PL poderia dar uma força inclusive em outras situações”, afirmou em publicação no X.

O ex-vereador ainda criticou o partido, insinuando que Jair Bolsonaro tem ficado cada vez mais isolado e classificou a situação como “cada dia mais estranha”.

Impasse no PL

Um dos apoios que Bolsonaro deve formalizar é o da deputada Caroline de Toni (PL-SC), em Santa Catarina, ao lado de Carlos, em uma chapa pura.

A movimentação gerou tensão na cúpula do partido, porque contraria o acordo firmado entre Valdemar e o presidente do PP, Ciro Nogueira, que previa apoiar a reeleição de Esperidião Amin (PP-SC) à segunda vaga ao Senado, enquanto a primeira ficaria com Carlos.