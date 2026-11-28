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Produtores de cacau da Bahia podem perder opções de compradores caso pequenos e médios comerciantes deixem de atuar no mercado por causa das novas regras para o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Isso porque esses intermediários compram as amêndoas diretamente dos agricultores e revendem o produto à indústria.

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Uma das exigências que pode dificultar a permanência dessas empresas no setor é a comprovação de patrimônio líquido superior a R$ 5 milhões para obter o diferimento do imposto, mecanismo que permite adiar o recolhimento do ICMS para uma etapa posterior da cadeia produtiva.

Diante desse cenário, o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), apresentou uma indicação ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) pedindo a revisão dos critérios e a prorrogação do prazo de transição previsto no Decreto Estadual nº 24.776, de 31 de agosto de 2026.

O deputado estadual Tiago Correia (PSDB) - Foto: Divulgação/Alba

A norma mantém os credenciamentos atuais até 30 de novembro.

A partir de 1º de dezembro, comerciantes que não atenderem às novas exigências poderão perder o direito ao diferimento e terão de antecipar o pagamento do ICMS, cuja alíquota é de 12% nas operações internas com cacau em amêndoas destinado à industrialização.

Deputado propõe alternativas para o credenciamento

Na justificativa da indicação, Tiago Correia argumenta que "a exigência de patrimônio mínimo pode excluir pequenos e médios comerciantes, inclusive empresas com histórico de regularidade fiscal e capacidade para atuar no setor".

Como alternativa, o parlamentar propõe que o governo considere outros critérios para o credenciamento, como tempo de atuação no mercado, capacidade de armazenamento e apresentação de garantias proporcionais ao volume comercializado.

O deputado também ressalta que o diferimento não representa isenção fiscal nem perda de arrecadação, mas apenas o adiamento do recolhimento do imposto para uma etapa posterior da cadeia produtiva.

A indicação ainda propõe diálogo entre o governo estadual, comerciantes, produtores rurais e representantes da indústria para discutir critérios que considerem as condições do mercado de cacau na Bahia.