ECONOMIA
Prazo para novas regras do ICMS do cacau pode ser prorrogado na Bahia
Possibilidade consta em pedido feito pelo deputado Tiago Correia ao governador Jerônimo Rodrigues
Produtores de cacau da Bahia podem perder opções de compradores caso pequenos e médios comerciantes deixem de atuar no mercado por causa das novas regras para o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Isso porque esses intermediários compram as amêndoas diretamente dos agricultores e revendem o produto à indústria.
Uma das exigências que pode dificultar a permanência dessas empresas no setor é a comprovação de patrimônio líquido superior a R$ 5 milhões para obter o diferimento do imposto, mecanismo que permite adiar o recolhimento do ICMS para uma etapa posterior da cadeia produtiva.
Diante desse cenário, o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), apresentou uma indicação ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) pedindo a revisão dos critérios e a prorrogação do prazo de transição previsto no Decreto Estadual nº 24.776, de 31 de agosto de 2026.
A norma mantém os credenciamentos atuais até 30 de novembro.
A partir de 1º de dezembro, comerciantes que não atenderem às novas exigências poderão perder o direito ao diferimento e terão de antecipar o pagamento do ICMS, cuja alíquota é de 12% nas operações internas com cacau em amêndoas destinado à industrialização.
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Deputado propõe alternativas para o credenciamento
Na justificativa da indicação, Tiago Correia argumenta que "a exigência de patrimônio mínimo pode excluir pequenos e médios comerciantes, inclusive empresas com histórico de regularidade fiscal e capacidade para atuar no setor".
Como alternativa, o parlamentar propõe que o governo considere outros critérios para o credenciamento, como tempo de atuação no mercado, capacidade de armazenamento e apresentação de garantias proporcionais ao volume comercializado.
O deputado também ressalta que o diferimento não representa isenção fiscal nem perda de arrecadação, mas apenas o adiamento do recolhimento do imposto para uma etapa posterior da cadeia produtiva.
A indicação ainda propõe diálogo entre o governo estadual, comerciantes, produtores rurais e representantes da indústria para discutir critérios que considerem as condições do mercado de cacau na Bahia.