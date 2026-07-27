Pré-candidato à Presidência defende a criação de "super presídio"

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O pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) defendeu o endurecimento do regime prisional no Brasil, afirmando que criaria um “super presídio” caso fosse eleito ao Palácio do Planalto. Segundo Zema, ele também fará com que sejam proibidas as visitas íntimas e “as saidinhas” temporárias de líderes de organizações criminosas.

“Se quiser ficar livre disso, não cometa crime. Vou enquadrar todas as organizações criminosas como terroristas. Dá para respeitar a lei e prender bandido”, declarou o ex-governador de Minas Gerais nesta segunda-feira, 27, durante convenção do Partido Novo em Brasília.

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Zema também afirmou que o Poder Judiciário “não prende bandido” e que as polícias militares “estão ficando desmoralizadas”.

Aliás, está criando bandido. Não é por acaso que 40 mil, 50 mil brasileiros morrem todos os anos assassinados. O recordista mundial há décadas. Nós nos acostumamos. Romeu Zema - Pré-candidato à Presidência

Super Presídio

Uma das propostas de Zema na segurança pública é a construção de um “super presídio” em uma área remota da Amazônia, onde ficariam concentrados líderes de facções criminosas. Segundo Zema, os detentos trabalhariam para as Forças Armadas.

“Nós temos hoje áreas de fronteiras no Brasil totalmente mal atendidas em termos de acompanhamento e cobertura. Podemos, muito bem, fazer um super presídio na divisa com Peru, Bolívia e Colômbia”, disse ele.

O candidato citou a política adotada pelos Estados Unidos para defender o enquadramento das facções como terroristas. Para Zema, o Brasil deveria ter tomado essa medida antes e precisa recuperar o controle de áreas onde grupos criminosos ampliaram sua influência.

“Eu quero que o Brasil retome a soberania que nós estamos perdendo. Tem gente falando aí que está perdendo a soberania porque os Estados Unidos enquadraram as organizações, facções criminosas como terroristas. O Brasil é que já deveria ter feito isso há muito tempo”, concluiu ele.