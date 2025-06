Prefeito de cidade mais endividada da Bahia vai ter que pagar multa

Santanópolis aparece em lista dos maiores entes devedores - Foto: Divulgação

O prefeito de Santanópolis, Gilson Cerqueira Almeida, conhecido como Vitor do Posto (MDB), foi punido pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) em decisão proferida no início deste mês.

Os conselheiros da Corte seguiram o parecer do relator Ronaldo Sant’Anna e votaram a favor da multa de R$ 5 mil ao gestor do município localizado no Nordeste baiano. Ainda cabe recurso da decisão.

Os membros do TCM recomendaram a adoção de providências por parte do prefeito e aprovaram com ressalvas as contas apresentadas referente ao exercício de 2023.

Santanópolis entrou no radar por conta de seu endividamento. O Tesouro Nacional apontou que a cidade baiana de apenas 8.987 habitantes aparece no grupo dos maiores devedores do país, entre estados e municípios.

Segundo o portal Tesouro Transparente, a dívida referente ao ano de 2024 é de R$ 25.742.782,70. Somente em maio, a União pagou R$ 70,09 mil referentes às pendências atrasadas.

Prefeito de Santanópolis, Gilson Cerqueira Almeida, conhecido como Vitor do Posto (MDB) | Foto: Divulgação

Santanópolis ainda aparece entre os maiores valores pagos em dívidas pela União no primeiro semestre deste ano, com um total de R$ 350 mil. O município baiano é o único que aparece na lista divulgada pelo tesouro, junto com cidades de maior porte, como Taubaté (SP), Natal (RN), São Bernardo do Campo (SP) e Chapecó (SC).

Do mais de R$ 25 milhões em dívidas do município, 85,2% está vinculado a pontos como financiamentos, parcelamento e renegociação de pendências e contribuições previdenciárias. Outros 14.2% são ligados a empréstimos e financiamentos internos contraídos pelo município.

São João milionário

A situação econômica delicada não impediu o prefeito Vitor do Posto de bancar o São João da cidade com grandes atrações. Conforme os dados que constam no Painel da Transparência dos Festejos Juninos do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o gestor gastou R$ 1,3 milhão para assinar contrato com nove artistas para a apresentação no evento.

Os festejos na cidade aconteceram nos dias 13, 14 e 15 de junho. Entre as atrações que subiram no palco montado no Estádio Almeidão, estavam Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Lulinha, Luan Estilizado, Devinho Novaes, além de artistas locais e regionais. Os dois primeiros receberam R$ 450 mil e R$ 400 mil, respectivamente, pelos seus shows.