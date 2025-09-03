MAIS UM
Prefeito rival acena para Jerônimo: “Nossa bandeira pode ser vermelha”
Gestor municipal elogiou tratamento do governo estadual com municípios
Por Redação
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) atraiu mais um prefeito rival para a sua base de apoio. Desta vez, quem decidiu fazer um aceno ao petista foi o prefeito de Conde, Anísio Madeirol (União Brasil).
Em reunião na governadoria, o chefe do Executivo municipal fez um aceno político nesta quarta-feira, 3, ao petista.
“A bandeira que nós vamos levantar no ano que vem, quem vai pintar é ele. Nossa bandeira lá foi amarela, mas pode ser vermelha. Só depende dele”, declarou Madeirol, que esteve acompanhado da deputada Ludmilla Fiscina (PP).
Leia Também:
O prefeito também elogiou o tratamento concedido pelas equipes do governo estadual, o que, segundo ele, é o fator determinante para a aproximação com a gestão.
“Eu tenho sido bem recebido onde eu chego, muito bem recebido. Nossa equipe está trabalhando junto com a equipe do governo e com a deputada Ludmilla Fiscina todos os dias. E é isso aí. É gratidão por esse momento ímpar”, afirmou o prefeito.
Aquisições para Conde
Durante o encontro, o governador destinou dois veículos para saúde e um ônibus escolar para atender as demandas emergenciais do município.
Nos últimos anos, o município foi contemplado com obras na área da educação e infraestrutura.
Educação
- Ampliação e modernização do Centro Integrado de Educação do Conde;
- Reforma civil e elétrica do Colégio Estadual Celso Mendes de Lima.
Infraestrutura
- Construção da ponte sobre o Rio Itariri, na BA-099 com acesso à BA-233, no trecho Linha Verde – Barra do Itariri;
- Pavimentação na BA-233, conectando a travessia urbana à ponte recém-construída.
Obras em andamento
Já as obras em andamentos estão: a pavimentação da BA-233, ligando o entroncamento da BA-099, em Conde, ao entroncamento da BR-101, em Esplanada.
A intervenção, que prevê 42,97 quilômetros de extensão e aporte de R$ 23,9 milhões, tem previsão de conclusão para maio de 2026.
Prefeito de cidade baiana declara apoio a Jerônimo
Mais cedo, o prefeito de Barra do Mendes, Manoel Gabriel dos Santos, conhecido como Dr. Néu (PP), abandonou o grupo de ACM Neto (União) e afirmou que vai caminhar ao lado do atual chefe de Estado.
“Só quero agradecer e dizer que vocês inauguraram em mim um jeito novo de fazer política e de ser aliado do governador. A gente aprende a cada dia. Eu venho de outra política, já fui da esquerda, do centro e hoje estou apoiando o senhor como governador”, disse Dr. Néu, ao lado de secretários e vereadores do município.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes