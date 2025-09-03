Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS UM

Prefeito rival acena para Jerônimo: “Nossa bandeira pode ser vermelha”

Gestor municipal elogiou tratamento do governo estadual com municípios

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 21:06 h
Jerônimo Rodrigues (PT) e prefeito de Conde, Anísio Madeirol (União Brasil)
Jerônimo Rodrigues (PT) e prefeito de Conde, Anísio Madeirol (União Brasil) -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) atraiu mais um prefeito rival para a sua base de apoio. Desta vez, quem decidiu fazer um aceno ao petista foi o prefeito de Conde, Anísio Madeirol (União Brasil).

Em reunião na governadoria, o chefe do Executivo municipal fez um aceno político nesta quarta-feira, 3, ao petista.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A bandeira que nós vamos levantar no ano que vem, quem vai pintar é ele. Nossa bandeira lá foi amarela, mas pode ser vermelha. Só depende dele”, declarou Madeirol, que esteve acompanhado da deputada Ludmilla Fiscina (PP).

Leia Também:

Jerônimo se manifesta sobre julgamento de Bolsonaro; veja
Prefeito de cidade baiana declara apoio a Jerônimo Rodrigues
Desconto no IPVA e mais: veja projetos de Jerônimo aprovados na ALBA
Jerônimo suspende agenda para acompanhar velório de ex-prefeita

O prefeito também elogiou o tratamento concedido pelas equipes do governo estadual, o que, segundo ele, é o fator determinante para a aproximação com a gestão.

“Eu tenho sido bem recebido onde eu chego, muito bem recebido. Nossa equipe está trabalhando junto com a equipe do governo e com a deputada Ludmilla Fiscina todos os dias. E é isso aí. É gratidão por esse momento ímpar”, afirmou o prefeito.

Aquisições para Conde

Durante o encontro, o governador destinou dois veículos para saúde e um ônibus escolar para atender as demandas emergenciais do município.

Nos últimos anos, o município foi contemplado com obras na área da educação e infraestrutura.

Educação

  • Ampliação e modernização do Centro Integrado de Educação do Conde;
  • Reforma civil e elétrica do Colégio Estadual Celso Mendes de Lima.

Infraestrutura

  • Construção da ponte sobre o Rio Itariri, na BA-099 com acesso à BA-233, no trecho Linha Verde – Barra do Itariri;
  • Pavimentação na BA-233, conectando a travessia urbana à ponte recém-construída.

Obras em andamento

Já as obras em andamentos estão: a pavimentação da BA-233, ligando o entroncamento da BA-099, em Conde, ao entroncamento da BR-101, em Esplanada.

A intervenção, que prevê 42,97 quilômetros de extensão e aporte de R$ 23,9 milhões, tem previsão de conclusão para maio de 2026.

Prefeito de cidade baiana declara apoio a Jerônimo

Mais cedo, o prefeito de Barra do Mendes, Manoel Gabriel dos Santos, conhecido como Dr. Néu (PP), abandonou o grupo de ACM Neto (União) e afirmou que vai caminhar ao lado do atual chefe de Estado.

“Só quero agradecer e dizer que vocês inauguraram em mim um jeito novo de fazer política e de ser aliado do governador. A gente aprende a cada dia. Eu venho de outra política, já fui da esquerda, do centro e hoje estou apoiando o senhor como governador”, disse Dr. Néu, ao lado de secretários e vereadores do município.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Jerônimo Rodrigues Política PT União Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo Rodrigues (PT) e prefeito de Conde, Anísio Madeirol (União Brasil)
Play

Preparação para guerra? Ministro defende que Brasil tenha armamento nuclear

Jerônimo Rodrigues (PT) e prefeito de Conde, Anísio Madeirol (União Brasil)
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Jerônimo Rodrigues (PT) e prefeito de Conde, Anísio Madeirol (União Brasil)
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Jerônimo Rodrigues (PT) e prefeito de Conde, Anísio Madeirol (União Brasil)
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

x