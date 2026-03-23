NEPOTISMO
Prefeitura vira alvo do MP por suspeita de cabide de emprego
Investigações apuram suspeitas irregularidades administrativas e má aplicação de recursos federais em Ubaitaba
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
A administração do prefeito Rodrigo Andrade (PP) tornou-se alvo de dois inquéritos civis distintos instaurados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). As investigações, conduzidas pela 1ª Promotoria de Justiça de Ubaitaba, apuram suspeitas de irregularidades administrativas e má aplicação de recursos federais no município do sul do estado.
O primeiro inquérito foca em denúncias de nepotismo, investigando a nomeação de parentes para cargos estratégicos na estrutura municipal. Já a segunda frente de investigação recai sobre o programa Melhor em Casa.
Leia Também:
De acordo com o MP, há indícios de fraudes documentais para garantir a manutenção de repasses do Governo Federal, além de insuficiência de equipes técnicas e desvio de função de servidores.
Rigor na fiscalização
Os procedimentos foram formalizados pelo promotor de Justiça Diogo Barros Torres de Oliveira. O objetivo das ações é garantir a transparência na gestão pública e assegurar que os serviços de saúde e bem-estar cheguem à população de forma adequada.
Nesta fase, o Ministério Público vai iniciar a coleta de documentos, depoimentos e perícias para fundamentar as denúncias. Caso as irregularidades sejam confirmadas, os envolvidos devem responder judicialmente por atos de improbidade administrativa.
A reportagem procurou a Prefeitura de Aurelino Leal e ainda aguarda resposta aos questionamentos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes