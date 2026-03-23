Prefeitura vira alvo do MP por suspeita de cabide de emprego

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Prefeito de Aurelino Leal, Rodrigo Andrade (PP) - Foto: Divulgação | Instagram

A administração do prefeito Rodrigo Andrade (PP) tornou-se alvo de dois inquéritos civis distintos instaurados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). As investigações, conduzidas pela 1ª Promotoria de Justiça de Ubaitaba, apuram suspeitas de irregularidades administrativas e má aplicação de recursos federais no município do sul do estado.

O primeiro inquérito foca em denúncias de nepotismo, investigando a nomeação de parentes para cargos estratégicos na estrutura municipal. Já a segunda frente de investigação recai sobre o programa Melhor em Casa.

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De acordo com o MP, há indícios de fraudes documentais para garantir a manutenção de repasses do Governo Federal, além de insuficiência de equipes técnicas e desvio de função de servidores.

Rigor na fiscalização

Os procedimentos foram formalizados pelo promotor de Justiça Diogo Barros Torres de Oliveira. O objetivo das ações é garantir a transparência na gestão pública e assegurar que os serviços de saúde e bem-estar cheguem à população de forma adequada.

Nesta fase, o Ministério Público vai iniciar a coleta de documentos, depoimentos e perícias para fundamentar as denúncias. Caso as irregularidades sejam confirmadas, os envolvidos devem responder judicialmente por atos de improbidade administrativa.

A reportagem procurou a Prefeitura de Aurelino Leal e ainda aguarda resposta aos questionamentos.