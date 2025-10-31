Prescreve condenação à prisão de ex-prefeita baiana

Ex-prefeita de Barreiras contratou empresa por irregular dispensa de licitação - Foto: Divulgação

Condenada a 4 anos e 8 meses de prisão, a ex-prefeita de Barreiras, Oeste da Bahia, e deputada estadual licenciada, Jusmari Oliveira (PSD), teve a pena de prisão prescrita pela Justiça.

Jusmari foi condenada em junho de 2022 a restituir o valor de R$1.754.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta e quatro mil reais). Atualmente, Jusmari é secretária de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur-BA).

O motivo que chegou a levar a condenação à prisão da ex-prefeita, foi pela contratação da empresa 'PR Promoções e Eventos Me Leva Ltda', por irregular dispensa de licitação.

A ex-gestora, apelou da sentença e no dia 24 de julho de 2023, teve a condenação confirmada mais uma vez no Tribunal de Justiça da Bahia.

No último mês de agosto, a Justiça, em primeiro grau, declarou a extinção da punibilidade da pena imposta por prescrição, arquivando o processo.

Posse na Alba

Em janeiro deste ano, Jusmari tomou posse para o cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A ex-prefeita passou a assumir a cadeira deixada pelo deputado Eures Ribeiro (PSD), que foi eleito prefeito de Bom Jesus da Lapa, também no oeste baiano.

Seis dias após após tomar posse como deputada estadual, Jusmari Oliveira voltou ao comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur-BA), retorno oficializado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).