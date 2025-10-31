Menu
PRAZO VENCIDO

Prescreve condenação à prisão de ex-prefeita baiana

Jusmari Oliveira chegou a ser condenada a restituir mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 15:14 h
Ex-prefeita de Barreiras contratou empresa por irregular dispensa de licitação
Ex-prefeita de Barreiras contratou empresa por irregular dispensa de licitação

Condenada a 4 anos e 8 meses de prisão, a ex-prefeita de Barreiras, Oeste da Bahia, e deputada estadual licenciada, Jusmari Oliveira (PSD), teve a pena de prisão prescrita pela Justiça.

Jusmari foi condenada em junho de 2022 a restituir o valor de R$1.754.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta e quatro mil reais). Atualmente, Jusmari é secretária de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur-BA).

Imagem ilustrativa da imagem Prescreve condenação à prisão de ex-prefeita baiana

O motivo que chegou a levar a condenação à prisão da ex-prefeita, foi pela contratação da empresa 'PR Promoções e Eventos Me Leva Ltda', por irregular dispensa de licitação.

Leia Também:

Prefeitura é investigada por contratos sem licitação no período junino
Aumento de ônibus em Catu revolta população
Aposentada recebia mais de R$ 13 mil da Prefeitura de Quijingue

A ex-gestora, apelou da sentença e no dia 24 de julho de 2023, teve a condenação confirmada mais uma vez no Tribunal de Justiça da Bahia.

No último mês de agosto, a Justiça, em primeiro grau, declarou a extinção da punibilidade da pena imposta por prescrição, arquivando o processo.

Posse na Alba

Em janeiro deste ano, Jusmari tomou posse para o cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A ex-prefeita passou a assumir a cadeira deixada pelo deputado Eures Ribeiro (PSD), que foi eleito prefeito de Bom Jesus da Lapa, também no oeste baiano.

Seis dias após após tomar posse como deputada estadual, Jusmari Oliveira voltou ao comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur-BA), retorno oficializado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

