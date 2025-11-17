Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRAUDE NO INSS

Presidente da Conafer foragido deve se apresentar à Polícia Federal

Carlos Roberto Ferreira Lopes não foi encontrado após mandado de prisão

Redação

Por Redação

17/11/2025 - 10:33 h | Atualizada em 17/11/2025 - 10:51
Carlos Roberto Ferreira Lopes
Carlos Roberto Ferreira Lopes -

O presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores (Conafer),, é considerado foragido pela Polícia Federal após não ser encontrado na quinta-feira, 13, durante a operação Sem Desconto. A prisão de Carlos foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a entidade, Lopes não está foragido, mas sim em viagem em área de difícil acesso. “Ressalta-se que sua ausência não decorreu, em nenhum momento, de tentativa de evasão, ocultação ou resistência à atuação das autoridades públicas”, diz a Conafer.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A confederação diz, também, que o presidente está em processo de retorno e se apresentará às autoridades competentes assim que tiver acesso aos autos.

“A entidade reafirma que, desde o início das investigações, sempre se colocou à disposição para fornecer informações, documentos e esclarecimentos que se façam necessários, mantendo postura institucional de respeito absoluto às normas legais e às instituições responsáveis pela condução do processo”, acrescenta a nota.

Leia Também:

Após impasses, Câmara marca votação de projeto que promete acabar com facções
Sidninho apoia reeleição de Marcelinho Veiga em reunião política
Vereador baiano é afastado do cargo após prisão por tráfico de drogas

Envolvimento de Lopes

A Polícia Federal afirma que a entidade comandada por Lopes atuava como uma organização criminosa estruturada, com divisão hierárquica e funções claramente definidas, distribuídas em três núcleos principais. Segundo as investigações, o núcleo de comando era liderado pelo próprio presidente da confederação, responsável por orientar as fraudes e articular apoio político.

A apuração também revelou que a Conafer mantinha planilhas de pagamento de propina destinadas a diretores do INSS e a políticos, identificados por meio de apelidos.

Conforme a PF, dos R$ 708,2 milhões repassados pelo INSS à Conafer, R$ 640 milhões foram desviados para empresas de fachada e contas de operadores financeiros ligados ao grupo investigado.

Lopes preside a Conafer desde 2011 e já havia sido preso anteriormente por falso testemunho durante depoimento à CPMI do INSS no Congresso. Ele foi liberado após pagar fiança de R$ 5 mil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Conafer corrupção organização criminosa polícia federal supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlos Roberto Ferreira Lopes
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Carlos Roberto Ferreira Lopes
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Carlos Roberto Ferreira Lopes
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Carlos Roberto Ferreira Lopes
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x