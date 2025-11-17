Presidente da Conafer foragido deve se apresentar à Polícia Federal

Carlos Roberto Ferreira Lopes - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputado

O presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores (Conafer),, é considerado foragido pela Polícia Federal após não ser encontrado na quinta-feira, 13, durante a operação Sem Desconto. A prisão de Carlos foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a entidade, Lopes não está foragido, mas sim em viagem em área de difícil acesso. “Ressalta-se que sua ausência não decorreu, em nenhum momento, de tentativa de evasão, ocultação ou resistência à atuação das autoridades públicas”, diz a Conafer.

“A entidade reafirma que, desde o início das investigações, sempre se colocou à disposição para fornecer informações, documentos e esclarecimentos que se façam necessários, mantendo postura institucional de respeito absoluto às normas legais e às instituições responsáveis pela condução do processo”, acrescenta a nota.

Envolvimento de Lopes

A Polícia Federal afirma que a entidade comandada por Lopes atuava como uma organização criminosa estruturada, com divisão hierárquica e funções claramente definidas, distribuídas em três núcleos principais. Segundo as investigações, o núcleo de comando era liderado pelo próprio presidente da confederação, responsável por orientar as fraudes e articular apoio político.

Conforme a PF, dos R$ 708,2 milhões repassados pelo INSS à Conafer, R$ 640 milhões foram desviados para empresas de fachada e contas de operadores financeiros ligados ao grupo investigado.

Lopes preside a Conafer desde 2011 e já havia sido preso anteriormente por falso testemunho durante depoimento à CPMI do INSS no Congresso. Ele foi liberado após pagar fiança de R$ 5 mil.