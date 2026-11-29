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O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, realizou um discurso encorajador para os eleitores espanhóis neste domingo, 29, dia em que acontecem as eleições espanholas antecipadas. Votos estes que podem garantir uma renovação completa no parlamento do país.

Adotando uma estratégia semelhante à utilizada pelo presidente Lula durante as eleições do Brasil, que garantiram sua reeleição, Sanchez falou sobre a importância da população ir às urnas, encorajando-os a votarem.

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“Há muitos poderes em uma democracia, mas o maior deles é o voto. E por isso, hoje, incito todos os cidadãos e cidadãs do nosso país a se mobilizarem, a participarem e votar pelo futuro do nosso país”, disse ele.

“Quanto maior essa mobilização e essa participação, maior será o reflexo do desejo e da vontade dos nossos cidadãos no próximo Parlamento, e maior força terá o governo para continuar implementando suas políticas durante os próximos quatro anos”, declarou.

Relação de Sánchez com Lula

Segundo informações da imprensa espanhola, a equipe de campanha de Sánchez chegou a procurar articuladores da campanha de Lula, inclusive o deputado federal André Janones (Rede-MG), que foi um dos maiores articuladores dessas eleições nas redes sociais.

Lula e o ministro possuem uma ótima relação diplomática e já chegaram até a gravar uma live juntos durante uma passagem do líder brasileiro pela Espanha, logo após voltar de uma viagem à Ásia.

O principal objetivo de Pedro Sánchez é conseguir reverter os votos a seu favor, em um momento em que a Espanha atravessa uma crise habitacional, o que tem favorecido a ascensão da direita no país, com vantagem nas pesquisas de intenção de voto.