Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), deve concluir até 4 de dezembro a visita aos 417 municípios do estado. Após passar por Guaratinga no sábado, 28, ele chegou à marca de 414 cidades percorridas no primeiro mandato, por meio da Caravana 417.

Para completar o roteiro, faltam apenas três: Brejolândia, Ipupiara e Brotas de Macaúbas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao comentar a iniciativa, Jerônimo afirmou que as visitas são oportunidades de entregar obras, anunciar investimentos e manter contato direto com a população.

“Cada ida a um município desse é uma entrega, é um anúncio, é um abraço que eu recebo, é um agradecimento que eu faço”, afirmou o petista.

Jerônimo será o primeiro governador da história da Bahia a visitar todos os municípios do estado em um único mandato.

Veja o cronograma para visitar as cidades que faltam no roteiro:

30 de novembro: Brejolândia

3 de dezembro: Ipupiara

4 de dezembro: Brotas de Macaúbas, onde está previsto o encerramento da Caravana 417, completando o roteiro pelos 417 municípios.

O que é a Caravana 417?

A iniciativa reúne viagens de Jerônimo Rodrigues pelo interior da Bahia ao longo dos quatro anos do primeiro mandato. As agendas incluem inaugurações, entregas de obras, anúncios de investimentos e encontros com prefeitos e moradores.

A proposta do governo estadual é aproximar a administração das diferentes regiões da Bahia e percorrer todos os municípios antes do fim do primeiro mandato.

Jerônimo assumirá o segundo mandato à frente do governo estadual em janeiro de 2027.