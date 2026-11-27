Assim que o 1º turno fechou, ainda degustando a vitória com aliados, Jerônimo disse que, dali por diante, tinha três compromissos a cumprir.

1 - Reeleger Lula, o que já está feito.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

2 - Fechar, 10 de dezembro, em Barra do Choça, o ciclo de visitas a todos os 417 municípios baianos num único mandato, fato inédito na história da Bahia. “É justo que os baianos vejam a cara do seu líder”, disse.

3 - Reconfigurar o secretariado para o novo governo, com as articulações políticas entre aliados. E arrematou:

“Esse é o prazo mais elástico: eu tenho até 5 de janeiro para fazer isso”.

Barra do Choça, na região de Vitória da Conquista, com quase 40 mil habitantes, carimba a marca principal de Jerônimo, a de governador viajante, o que lhe rendeu críticas, tipo está mais preocupado em viajar do que articular as ações de governo.

PASTAS – Na questão do secretariado, Jerônimo não tem pressa, até porque aguarda Lula definir o Ministério, lá para saber como mover as peças cá, quanto mais ajustadas, melhor.

Dá-se como certo, por exemplo, que Rui Costa vai ser ministro. Qual a área não se sabe. Há outros baianos também cotados, o jogo é esperar.

Nomes? No secretariado só tem um carimbado, é o de Bruno Monteiro, secretário da Cultura, para a Comunicação, sendo que para a vaga dele o mais cotado é Jean Wyllys, o ex-deputado. Mais que isso, pergunte a Jerônimo.

Na Alba, o PT vai apoiar Ivana. É só uma mera questão de tempo

Se quase todos os partidos, inclusos da oposição, já declararam apoio à reeleição de Ivana Bastos (PSD) na presidência da Alba, por que a bancada do PT, que passou a ser a maior, pulando de nove para 14, ainda não declarou apoio?

Diz o deputado Robinson Almeida (PT) que é uma mera questão de agenda política, Jerônimo declarou que só ia cuidar disso depois de cumprir o seu cronograma.

Na Alba, mesmo antes do 2º turno, já tinha gente declarando apoio a Ivana. “Não tem problema. No momento devido a gente faz os ajustes”, diz Robinson.

Na Alba, além do PT, também cresceram o Avante, que saltou de um para cinco, e o PL, que pulou de quatro (na real, dois) para sete, enquanto a federação UB-PP, de ACM Neto, encolheu de 13 para oito deputados. É por aí que Ivana surfa tranquila.

O sertão está pedindo chuva

Se no sul da Bahia a chuvarada causou estragos em mais de 20 municípios, no norte a água ainda é pouca. Quem diz isso é a deputada estadual Fátima Nunes (PT), que é de Paripiranga e tem bases em Cícero Dantas e cercanias, e está sempre atenta aos movimentos climáticos:

– Ainda não choveu o bastante, mas Deus vai olhar para nós, eu tenho certeza que ele não nos esqueceu.

Diz Antonio Júnior que o futuro dele é com Jerônimo

O deputado Antonio Júnior, que era do PP, mudou para o PV e saiu derrotado nas eleições de outubro, diz que o futuro dele está nas mãos do governador Jerônimo. Ele teve 52.122 votos e ficou na 1ª suplência da federação Brasil Esperança, que agrega, também, PT e PCdoB. Agora, aguarda Jerônimo anunciar o secretariado na esperança de que no mínimo algum deputado vá ser secretário.

– Quem decide é o governador, a gente tem que aguardar. Tenho a esperança de que a gente pode contribuir com o governo. Originalmente ‘Antonio Henrique Jr.’, ele é filho do ex-prefeito de Barreiras Antonio Henrique. Ele diz que da base do governo foi o mais votado no oeste baiano.

REGISTROS

Samuel Vida

Samuel Vida, advogado e professor universitário, um dos arautos do movimento negro, receberá, segunda (10h), a Comenda 2 de Julho da Alba. A iniciativa é do deputado Hilton Coelho (Psol).

Créditos baianos

O deputado Zé Raimundo (PT), presidente da Comissão de Finanças da Alba, diz que as críticas da oposição sobre supostos gastos excessivos do governo é inócua, por falta de lastro. “A Bahia pode dever até 200% da Receita Corrente Líquida, o que equivale aí a R$ 160 bilhões”.

Agito em Itagimirm 1

O extremo sul da Bahia vive dias de intenso tititi. Rogério Andrade Oliveira foi condenado a 30 anos de prisão em júri no qual ele é acusado de ter mandado matar, em 29 de julho de 2014, o então prefeito de Itagimirim, Rielson Lima. Rogério era o vice, matou e governou.

Agito em Itagimirim 2

Itagimirim, na região de Eunápolis, convive com esse dilema há mais de 12 anos. A cidade é pequena, tem pouco mais de seis mil habitantes, e Rogério, o mandante, é comerciante, figura conhecida. Diz J. M., morador lá, que “nunca se viu algo tão chocante”.

COLABOROU: MARCOS FREITAS