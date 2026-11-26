Nada menos que 2.500 colônias de corais nativos foram resgatadas, entre julho e outubro, pela equipe Carbono 14, da concessionária da ponte Salvador-Itaparica, formada por biólogos e mergulhadores que trabalham para reduzir ao máximo os danos da obra.

Carlos Prates, o porta-voz da Concessionária 2 de Julho, a da ponte, diz que os mergulhos normalmente são entre 3 e 15 metros de profundidade (já chegaram a 30 metros). O objetivo é mapear a biodiversidade e avaliar as condições das áreas em que serão fincados os pilares.

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“A proteção ambiental é uma das prioridades da concessionária em todas as etapas da construção da ponte. O propósito é fazer tudo para reduzir os impactos ambientais”, diz Prates.

Espécie exótica – Biólogos e mergulhadores fazem imagens em fotos e vídeos dos corais. José Roberto Caldas Pinto, o Zé Pescador, piloto da equipe de 18 profissionais da Carbono 14, diz que os corais nativos mais encontrados são o Siderastrea e o Coral-de-fogo.

Já entre as espécies invasoras ou exóticas, a mais frequente é a Chromonephthea. As informações coletadas orientam a equipe. Segundo Zé Pescador, um dos principais especialistas em conservação marinha do Brasil, o projeto também prevê a fixação de corais nos pilares da ponte.

O projeto é inovador e, segundo, ele pode fluir bem:

– São poucas as equipes que trabalham com isso no Brasil. E o trabalho que está sendo desenvolvido tem potencial extraordinário de colocar a Baía de Todos-os-Santos na vanguarda da restauração de corais.

Apesar da dupla derrota este ano, Jusmari fica na política

A deputada estadual Jusmari Oliveira (PSD), que já foi vereadora e prefeita de Barreiras, além de ex-deputada federal, amargou a pior derrota da trajetória este ano: teve insuficientes 41.151 votos e não se reelegeu.

Pior, o marido dela, Oziel Oliveira, que já foi duas vezes prefeito de Luís Eduardo Magalhães e deputado federal, também fracassou na tentativa de voltar a Brasília, teve apenas 22.040 votos.

Na maior parte da gestão de Jerônimo, Jusmari ocupou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e agora não sabe como vai ficar, mas uma coisa é certa, não deixa a política:

– A política é a minha vida. Com mandato ou sem mandato, quem me conhece sabe, eu continuarei na luta, buscando recursos onde eu puder. O que me move não é o mandato, não é o salário de deputado, é a vontade de levar desenvolvimento para os municípios.

E o ferryboat cada dia pior

Uma viajante que chegou, ontem, a Bom Despacho, a ponta do ferryboat na Ilha de Itaparica, 14h40, conseguiu embarcar para Salvador às 21h40, nada menos que sete horas de espera.

E d. Iraci Monteiro não resistiu à revolta:

– Está cada dia pior. São só três ferries funcionando, um grande e dois pequenos. Ou seja, o movimento aumenta e a frota diminui. É horrível.

Segundo Colbert, invasão tirou os votos dos feirenses

Colbert Martins (PSDB), ex-prefeito de Feira de Santana, foi três vezes deputado federal, uma estadual, disputou a prefeitura três vezes e, em 2018, era o vice e virou prefeito, quando o titular, Zé Ronaldo, renunciou para disputar o governo. Mas, este ano, candidato a estadual, teve uma votação pífia, apenas 8.086 votos.

“Foi uma disputa extremamente desigual, aconteceu uma dispersão de votos enorme. Feira está hoje fora do radar, está invisível, do ponto de vista eleitoral. Não tem um deputado federal, isso nunca aconteceu”, diz.

No caso específico de Colbert, jornalistas feirenses dizem que a péssima administração dele contribuiu muito para isso.

REGISTROS

Zé Coió 1

Jornalistas de Feira de Santana dizem que os organizadores da Micareta, encerrada domingo, acertaram em cheio ao colocar o nome do jornalista José Carlos Pedreira, o Zé Coió, na Sala de Imprensa. O fundador do jornal Noite e Dia nos deixou no fim de maio, aos 88 anos.

Zé Coió 2

Zé Coió marcou época em Feira de Santana, tanto como organizador de eventos envolvendo a alta sociedade, como dirigindo o jornal, que só deixou de ir às ruas quando parou de trabalhar porque a hora dele chegou. Era figura muito querida.

Emiliano e Pastori

Emiliano José, jornalista e escritor (também ex-deputado federal), e Antonio Pastori, jornalista e poeta, lançam, hoje (18h), juntos, na Aliança Francesa (Ladeira da Barra), os livros Heládio, o Bengalante e A Ilha dos Pássaros Rubros.

Pediatria em pauta

Robson Brito, estrategista de comunicação, será o palestrante convidado do Expert Ped Summit, sábado, no Fiesta Covention, com o tema Ninguém indica quem não lembra. O encontro foi idealizado pela pediatra Marcela Andrade, que reúne diversas especialidades para discutir o neurodesenvolvimento infantil.