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A chuvarada que atingiu pesado mais de 100 municípios baianos, e forçou a decretação de emergência em 23 deles, também bateu forte no norte do estado, mas lá até que recebeu aplausos.

O deputado Roberto Carlos (PV), que é de Juazeiro e anda muito pelo sertão, diz que está tudo bem:

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– Juazeiro é uma cidade em que não chovia há muito tempo, mas as autoridades sabem que lá nós temos 34 chuvas por ano, o prefeito e prefeitura limparam canais, aí ficou tudo tranquilo.

Já em Euclides da Cunha, na quarta-feira uma chuva alagou até o centro comercial da cidade, além de também invadir residências. Mas o que mais chamou a atenção foi a grande quantidade de água que passou no entorno do açude de Cocorobó, já que Euclides é vizinha de Canudos.

Granizo – Seja como for, há evidentes sinais de que há algo desregulado. Há três semanas, em Monte Santo, caiu granizo, o que espantou Adalberto Santos, o Beto, morador de lá:

– Tenho 65 anos de idade e é a segunda vez na vida que vejo isso. Não é normal.

No sertão baiano, se diz que as mudanças climáticas se materializam por secas severas e chuvas fortes demais, sendo que este ano a coisa veio com o tempero do El Niño.

O certo é que a Bahia está atenta, de olho no clima, como na execução do projeto Resiliências Climáticas, que envolve desde o Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá), como quatro universidades (UFRB, Ufob, Univasf e Uneb).

Marcelo Nilo, o pior momento de uma longa trajetória política

Marcelo Nilo, que começou na política em 1991, quando assumiu, aos 38 anos, o primeiro mandato de deputado estadual, vive o pior momento de uma trajetória vitoriosa.

Ele foi estadual cinco vezes, entre 1991 e 2018, período em que foi presidente da Assembleia cinco vezes, até que se elegeu deputado federal, tentou a reeleição em 2022, não conseguiu, mas ficou na suplência.

Este ano, estava deputado federal em substituição a Alex Santana (Republicanos), que não se candidatou e virou secretário de Bruno Reis, tentou a reeleição e perdeu.

Resultado: agora Alex se demitiu em Salvador, Marcelo Nilo volta a ser nada. De quebra, o genro dele, Marcelinho Veiga, perdeu a reeleição para a Alba.

Mais que isso, falar com Marcelo Nilo, figura altamente acessível, ficou difícil. Ele travou o celular.

Jerônimo vê o caos em Arataca

O temporal que fez estragos pela Bahia esta semana e causou estragos gerais, em Arataca desalojou mais de 100 pessoas e bateu em cheio em locais como o Centro Estadual de Educação Profissional Milton Santos, onde os alunos fizeram um vídeo pedindo socorro a Jerônimo e postaram nas redes.

Funcionou. Jerônimo viu e foi lá. Moradores estão fazendo ‘vaquinha’ para ajudar os que perderam tudo.

E a folia em Feira brilha, mesmo sem as estrelas

Na Micareta de Feira de Santana este ano não estão Bell Marques, Ivete Sangalo, Asas Livres nem Luiz Caldas, estrelas da folia baiana sempre presentes na festa, mas nem por isso o brilho da folia da Princesa é menor.

Como diz o jornalista Jair Onofre, “fica claro que a presença deles muito alegra qualquer festa, mas a vida segue sem eles”.

O parangolé começou quando o prefeito Zé Ronaldo anunciou que a Micareta seria em novembro. Bell, que ano passado se apresentou cobrando R$ 700 mil, disse que no fim do ano o cachê seria de R$ 1,2 milhão, Ronaldo disse “eu não pago”, deu nisso.

Seja como for, fica claro que a Micareta é maior.

POLÍTICA COM VATAPÁ

José Maria Alckmin

Conta Sebastião Nery que José Maria Alckmin, mineiro, advogado, deputado federal algumas vezes, amigo de velhos tempos de Juscelino Kubitschek, de quem se tornou ministro da Fazenda, tratava-se de uma figura que estrilava bom humor. Atribuem a ele uma situação em que um dia abordou um jovem:

– Prezado amigo, como vai seu pai?

– Mas doutor, meu pai morreu há mais de 10 anos.

– Morreu pra você, filho ingrato, porque continua vivo no meu peito.

E eis que ele se encantou com Das Dores, irmã de D. Sara, esposa de Juscelino.

O problema: ela altona, um metro e 85, ele um tampinha, um metro e 55. Mesmo assim foi ao ataque, mandou bilhete:.

“Das Dores, querida. Gostaria de estar com você para falar coisa de amor”.

Ela de lá respondeu:

“Alckmin, cresça e apareça”.

Ele não parou aí, mandou outro bilhete:

“Das Dores, querida, crescer eu não garanto, mas aparecer eu vou”.

Apareceu e casou.