PREVISÃO DO TEMPO
Bahia entra em alerta para tempestades com granizo, ventos fortes e trovoadas
Alerta de alagamentos também foi emitido para os 417 municípios da federação
O mau tempo na Bahia deve seguir durante os próximos dias em todo o estado. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), até a próxima quarta-feira, 18, a previsão indica ocorrência de chuvas ao longo do período, que poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas, além de pontos isolados de granizo.
O aviso de atenção foi emitido para os 417 municípios da federação, que estão sob alerta de tempestade. O aviso inicial é válido até às 11h desta terça-feira, 16.
Por que o tempo está instável na Bahia?
O tempo incomum para a primavera no estado acontece devido à atuação de um corredor de umidade nos níveis médios da atmosfera, relacionado à formação de um sistema de baixa pressão sobre a Região Sudeste do país. Esse cenário favorece o aumento da instabilidade atmosférica e a ocorrência de chuvas na Bahia.
De acordo com meteorologistas do Inema, a emissão do alerta considera os acumulados de chuva registrados nas últimas 48 horas e a previsão de continuidade das precipitações.
Entre os possíveis impactos estão alagamentos em áreas urbanas, enxurradas pontuais e elevação rápida do nível de córregos e pequenos rios. Em locais com encostas suscetíveis, especialmente onde o solo já se encontra úmido, também não estão descartados deslizamentos localizados.
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Chuva de granizo atinge municípios baianos
As condições de instabilidade já provocaram temporais em diferentes regiões do estado. No sábado, 14, foram registradas chuvas fortes, raios, rajadas de vento e queda de granizo. Houve relatos de granizo e estragos em Antônio Cardoso, Santo Estêvão e Rafael Jambeiro.
“As tempestades se formaram pela combinação de calor intenso, umidade elevada e condições favoráveis em vários níveis da atmosfera. Esse padrão é característico do período de transição para a estação chuvosa no centro da Bahia e favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, capazes de produzir granizo”, explica Thiago Barros, metereologista do Inema.
Calor e chuva
Segundo o Inema, o cenário de calor e umidade deve continuar nos próximos dias, com possibilidade de novas pancadas de chuva acompanhadas de raios e granizo isolado, principalmente entre a tarde e a noite.
As áreas com maior possibilidade de ocorrência são o centro-sul baiano, o Oeste, a Chapada Diamantina e o Recôncavo.
O que fazer durante um temporal?
As rajadas de vento podem provocar queda de galhos e, em alguns pontos, interrupções no fornecimento de energia elétrica. Diante das condições previstas, o Inema recomenda que a população:
- Evite atravessar ruas alagadas, enxurradas ou áreas próximas a córregos, tanto a pé quanto de veículo. A água pode estar contaminada e ter força suficiente para arrastar pessoas e automóveis.
- Não procure abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas.
- Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e outras estruturas que possam ser atingidas pelo vento.
- Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, se possível, desligue os equipamentos elétricos e o quadro geral de energia.
Em áreas de encosta, a população deve observar sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, árvores e postes inclinados, estalos ou movimentação do terreno.
Caso algum desses sinais seja identificado, a recomendação é deixar o local e procurar um ambiente seguro, comunicando a Defesa Civil.
Onde procurar ajuda durante uma tempestade?
Para obter orientações e comunicar situações de risco, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
O Inema recomenda ainda acompanhar as atualizações dos avisos meteorológicos e seguir as orientações dos órgãos de proteção e defesa civil, diante da previsão de continuidade das chuvas e da possível ocorrência de granizo.