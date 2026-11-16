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O mau tempo na Bahia deve seguir durante os próximos dias em todo o estado. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), até a próxima quarta-feira, 18, a previsão indica ocorrência de chuvas ao longo do período, que poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas, além de pontos isolados de granizo.

O aviso de atenção foi emitido para os 417 municípios da federação, que estão sob alerta de tempestade. O aviso inicial é válido até às 11h desta terça-feira, 16.

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Aviso emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) - Foto: Divulgação

Por que o tempo está instável na Bahia?

O tempo incomum para a primavera no estado acontece devido à atuação de um corredor de umidade nos níveis médios da atmosfera, relacionado à formação de um sistema de baixa pressão sobre a Região Sudeste do país. Esse cenário favorece o aumento da instabilidade atmosférica e a ocorrência de chuvas na Bahia.

De acordo com meteorologistas do Inema, a emissão do alerta considera os acumulados de chuva registrados nas últimas 48 horas e a previsão de continuidade das precipitações.

Entre os possíveis impactos estão alagamentos em áreas urbanas, enxurradas pontuais e elevação rápida do nível de córregos e pequenos rios. Em locais com encostas suscetíveis, especialmente onde o solo já se encontra úmido, também não estão descartados deslizamentos localizados.

Chuva de granizo atinge municípios baianos

As condições de instabilidade já provocaram temporais em diferentes regiões do estado. No sábado, 14, foram registradas chuvas fortes, raios, rajadas de vento e queda de granizo. Houve relatos de granizo e estragos em Antônio Cardoso, Santo Estêvão e Rafael Jambeiro.

“As tempestades se formaram pela combinação de calor intenso, umidade elevada e condições favoráveis em vários níveis da atmosfera. Esse padrão é característico do período de transição para a estação chuvosa no centro da Bahia e favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, capazes de produzir granizo”, explica Thiago Barros, metereologista do Inema.

Calor e chuva

Segundo o Inema, o cenário de calor e umidade deve continuar nos próximos dias, com possibilidade de novas pancadas de chuva acompanhadas de raios e granizo isolado, principalmente entre a tarde e a noite.

As áreas com maior possibilidade de ocorrência são o centro-sul baiano, o Oeste, a Chapada Diamantina e o Recôncavo.

O que fazer durante um temporal?

As rajadas de vento podem provocar queda de galhos e, em alguns pontos, interrupções no fornecimento de energia elétrica. Diante das condições previstas, o Inema recomenda que a população:

Evite atravessar ruas alagadas, enxurradas ou áreas próximas a córregos, tanto a pé quanto de veículo. A água pode estar contaminada e ter força suficiente para arrastar pessoas e automóveis.

Não procure abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas.

Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e outras estruturas que possam ser atingidas pelo vento.

Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, se possível, desligue os equipamentos elétricos e o quadro geral de energia.

Em áreas de encosta, a população deve observar sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, árvores e postes inclinados, estalos ou movimentação do terreno.

Caso algum desses sinais seja identificado, a recomendação é deixar o local e procurar um ambiente seguro, comunicando a Defesa Civil.

Onde procurar ajuda durante uma tempestade?

Para obter orientações e comunicar situações de risco, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

O Inema recomenda ainda acompanhar as atualizações dos avisos meteorológicos e seguir as orientações dos órgãos de proteção e defesa civil, diante da previsão de continuidade das chuvas e da possível ocorrência de granizo.