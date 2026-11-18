O Bosque da Paz nunca viu nada igual desde que começou a funcionar 25 anos atrás. E na própria Salvador, sem dúvida, na cerimônia de cremação de Aroldo Macêdo ontem pela manhã. O clima era de total descontração. E teve um microtrio mandando ver com as músicas dele e família, e também rituais de Umbanda, a religião de Aroldo.

Mais que isso, no estacionamento do Bosque não coube tanto carro. E no lado de fora, a Avenida Aliomar Baleeiro, a antiga Estrada Velha do Aeroporto, viu um engarrafamento como nunca, de tanta gente estacionando.

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Dodô e Osmar Macêdo criaram o trio elétrico, hoje a estrela do Carnaval baiano. E os filhos de Osmar, os irmãos Aroldo, Armandinho, Betinho e André, souberam honrar a obra do pai e viraram figuras icônicas na maior folia de rua do mundo, a de Salvador.

Furando a fila – Betinho, o mais velho dos quatro filhos de Osmar, ao discursar falou:

– Aroldo furou a fila. Eu sou o mais velho e pela lógica seria o primeiro a ir.

Armandinho também discursou jogando confetes, justos e merecidos, na trajetória do irmão, como gente e como artista, dizendo que ele sempre teve cadeira cativa no coração da família, agora vai usar e abusar.

Se o velho Osmar criou o trio e os filhos souberam o mérito da questão, com certeza vai ter Carnaval no céu, como disse o jornalista Valter Xéu, presente ao ato: “Eu nunca vi um enterro tão bom astral”.

Valderico zanza no tititi com a derrota de ACM Neto. É o jogo

Valderico Júnior (UB), prefeito de Ilhéus, virou um personagem emblemático no pós-eleição. Ele apostou tudo em ACM Neto, acreditando, conforme dizia, que em caso de vitória estaria no melhor dos mundos. Perdeu e sentiu a pancada.

Esta semana, circulou que ele estaria deixando o União Brasil de Neto para filiar-se ao Avante de Ronaldo Carletto. O próprio negou categoricamente.

Mas o bizu tem lá raízes compreensíveis. D. Elane, irmã de Valderico, é casada com Paulo, irmão de Carletto.

Pelo menos é isso que justifica o boato, até porque, lembra o jornalista lá de Ilhéus Emílio Gusmão, que conversou com o próprio, nem mesmo Carletto sabe se ficará no Avante, uma vez que o partido não alcançou a cláusula de barreira, caso em que fica sem o dinheiro do fundo partidário. Mas está no ar: e Valderico vai mudar?

Empréstimo sem quórum

O projeto do empréstimo de R$ 131 milhões para o governo Jerônimo, apesar do pedido de urgência, vai ter que esperar um pouco.

A sessão até começou bem, com 50 dos 63 deputados presentes, mas, na hora do Grande Expediente, a oposição pediu verificação de quórum e só tinham 30.

Ficou para a próxima terça. Ontem, a oposição dizia que o governo queria aprovar “a toque de caixa”. É só chiada.

Jornalistas escolhem os 4 melhores deputados do ano

Os jornalistas que integram o Comitê de Imprensa da Assembleia elegeram, ontem, os quatro deputados que mais se destacaram este ano. De 39 votantes, Tiago Correia (PSDB) teve 19 votos, Ivana Bastos (PSD), presidente da Casa, 18, Hilton Coelho (PSOL) teve 13 e Marcinho Oliveira (PDT), 12.

Deles, Hilton Coelho não se reelegeu e os jornalistas apontam que um bom deputado ficou de fora, e a escolha foi um protesto.

O jornalista Victor Pinto, da Band, que por acaso está viajando em tour pela Europa (como faz todos os anos), também foi eleito presidente do Comitê de Imprensa.

A premiação será no início dezembro.

REGISTROS

Violência de gênero 1

Presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, a deputada Cláudia Oliveira (PSD) entregou, ontem, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) documento com pedido curto e objetivo: que a Casa bote para andar um pacote de projetos que beneficiam mulheres.

Violência de gênero 2

Cláudia quer na próxima semana, já na reta de chegada do final do ano, que os projetos para mulheres pautem a Casa: “Essa é uma construção coletiva e suprapartidária. Não podemos deixar que leis fundamentais para proteger quem sofre violência fiquem paradas”.

Na COP31

O deputado Samuel Júnior (Republicanos) está em Antália, na Turquia. Ele é o representante da Assembleia da Bahia na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), que começou dia 9 e irá até esta sexta.

Queda de energia

O deputado Zó (PCdoB) subiu, ontem, à tribuna da Assembleia para cobrar da Neoenergia, a administradora da Coelba, que dê um jeito nas frequentes quedas de energia que vivem atazanando moradores e empresários pela Bahia afora. As queixas só crescem.