Dizem nos bastidores políticos, e nos da PM também, que a sucessão do coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, o coronel Magalhães, no comando da PM baiana pode vir acompanhada de um episódio único, o posto ser ocupado por uma mulher.

Não seria nada de novo no Brasil. Em março deste ano, Minas Gerais estreou o tempo novo, nomeando a coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues comandante da PM e, mês seguinte, em 29 de abril, foi a vez de São Paulo colocar no posto a coronel Glauce Anselmo Crivalli.

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Se diz que Jerônimo está na mesma pegada e três nomes aparecem em cena para ilustrar o tititi: Gilmara Santana, comandante do Batalhão de Guanambi, amiga da presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD); Cláudia Mara, comandante do Batalhão do Pelourinho; e também Denice Santiago, que em 2020 disputou a prefeitura de Salvador com o nome de Major Denice, hoje superintendente de Prevenção à Violência da SSP.

Fato histórico – Se assim for, Jerônimo estará seguindo a mesma pegada da Assembleia, que há quase dois anos elegeu a deputada Ivana Bastos primeira presidente, após 193 anos de existência.

A PM da Bahia foi criada em 17 de fevereiro de 1825, tem, portanto, 202 anos de existência. E será que o tabu será quebrado agora? Resposta de oficial da PM:

– O machismo vai ter que bater continência a uma mulher, uma comandante.

Entre oficiais da PM, nada de novo. Há muito o papo já rola, agora com os nomes.

Sudoeste baiano encharca com chuvarada de 200 milímetros

A chuvarada que sacudiu o sudoeste baiano, ontem, causou um estrago imenso, ainda não calculado. Pelo que se viu, ruas foram alagadas em Candiba, Malhada e também Guanambi, com casas atingidas e a BR-342 interditada, já que num trecho a água carregou a pista.

Segundo o Inmet, chuva de 200 milímetros, como foi o caso, significa o despejo de 200 litros de água por metro quadrado.

Moradores da área dizem nunca ter visto nada igual, como João Querino, de Malhada, dono de um barco:

– Eu fiz meu barco para navegar nas águas do São Francisco. Nunca pensei na vida que um dia fosse vê-lo navegando pelas ruas da cidade, mas aconteceu.

Dizem os moradores que o tamanho do estrago só vai ser mensurado quando as águas baixarem, porque aí se saberá o prejuízo na zona rural.

Jerônimo pede R$ 131 milhões

Jerônimo encaminhou à Alba, ontem, um novo pedido de empréstimo junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 131 milhões.

Ele pede, também, a tramitação em regime de urgência. A operação será no Banco do Brasil, com garantia da União, já que os recursos serão destinados a investimentos no Plano Plurianual (PPA) em áreas como mobilidade urbana e interurbana.

Deputada Ana Elisa visita Salvador, mas é cautelosa

Ana Elisa (PT), negra e influenciadora digital que logrou eleger-se deputada federal em Minas Gerais com 524.219 votos, a segunda mais votada, chegou a Salvador domingo, mas, ao invés de fazer alarido, preferiu a discrição, inclusive evitando contato com a imprensa.

Ela foi aguardada pelos funcionários do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), mas não apareceu. Preferiu ir ao Pelourinho, onde foi vista circulando pelo Cravinho, bar tradicional da área e, ontem, fez palestra na UFRB, em Cruz das Almas.

Mas os aliados dela diziam entender os motivos da discrição. Ana Elisa é perseguida e sucessivamente ameaçada de morte. E estava sem segurança pessoal, como sempre anda.

REGISTROS

Martagão em pauta

A Comissão dos Direitos da Mulher da Alba se reunirá, amanhã (11h), para apreciar requerimento que pede audiência pública para discutir a situação do Hospital Martagão Gesteira, especializado em crianças, além de questões sobre a linfangioleiomiomatose (LAM), uma doença pulmonar rara.

Abaixo o feminicídio

A Comissão das Mulheres também vai marcar visita ao Ministério das Mulheres, mas a pauta aí é outra, a mais discutida nas questões das mulheres, o plano de ações para enfrentamento do feminicídio, uma chaga moral que muito preocupa.

Mulher na farmácia

Quando se pensa que já se viu de tudo, vem mais. Nas redes do sudoeste baiano impera o caso de uma mulher nua que na semana passada invadiu uma farmácia e derrubou uma das prateleiras. Funcionários seguraram ela, que parecia estar surtada.

William de Zaqueu

O deputado Felipe Duarte (Avante) que é de Guanambi, apresentou moção de pesar pelo vereador William de Zaqueu, 38 anos, vítima de acidente ocorrido semana passada que causou grande comoção lá.