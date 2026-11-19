Nilo Peçanha foi, até agora, o primeiro e único presidente negro da história do Brasil, entre 14 de junho de 1909 e 15 de dezembro de 1910.

Ele assumiu porque era o vice de Afonso Pena, que morreu. Em dezembro de 1930, ele emprestou o nome para a antiga Freguesia do Divino Espírito Santo, que hoje é o município de Nilo Peçanha, no Baixo Sul.

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Pois Nilo Peçanha, o município, vizinho de Taperoá e Ituberá, é palco e cenário de uma longa história envolvendo negros escravizados e fugitivos na Usina de Motupiranga, ainda hoje lá, da qual fugiram negros que formaram três quilombos, o de Jatimane, o primeiro reconhecido nacionalmene pelo Iphan, o de Boitaraca e o de Torre, reconhecido ano passado.

Herança – Mas o prédio da sede da usina, antes em ruínas, está passando por uma recauchutagem, através do médico Bernardo Palmeira Paternostro, junto com a esposa, a também médica Vera Lúcia Pires de Carvalho. Ele herdou a área do pai, Carmilton Paternostro, onde se criou, que ficou lá de 1950 a 1985, quando vendeu para a Opalma.

Dr. Bernardo recomprou a área do imóvel e já gastou quase R$ 1 milhão, primeiro recuperando a Igreja e depois a casa principal.

Nas obras, ele já encontrou diversos objetos antigos, inclusive santos. E faz questão de deixar claro:

– Aqui, encontramos só ruínas, carregaram as madeiras todas. Eu estou fazendo uma casa para morar.

Nem por isso ela deixará de ter um lado de museu. E se a área for transformada num point histórico em conexão com os quilombos?

– Ninguém nunca falou comigo sobre isso.

Eis que na PM o comando vai ficar mesmo é com os homens

Pergunta a Jerônimo pelo zap: “É verdade que o senhor quer nomear uma mulher para o comando da PM?”. A resposta: “Não”.

Ou seja, a conversa que o governador Jerônimo pretenderia colocar uma mulher para suceder o coronel Magalhães no comando da PM é só tititi.

Até porque as tenentes coronéis citadas como candidatas, Gilmara Santana, comandante do Batalhão de Guanambi, Claudia Mara, que comanda o Batalhão do Pelourinho, e Denice Santiago, superintendente de Prevenção à Violência da SSP, precisariam ser promovidas a coronel, o que não foi cogitado.

CCBB inaugura nova sede

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) inaugura neste sábado (11h), a sede física no Campo Grande, tendo como destaque a exposição Nação Ilê, dedicada ao legado do bloco afro Ilê Aiyê, que no fim da tarde, às 17h30, fará um show para marcar o evento.

Ou seja, o CCBB entra em cena com a cultura negra.

Feira até tentou se livrar da chuva, mas ela veio forte

Realizada ano passado no início de maio, com a perturbação da chuva, a Micareta de Feira de Santana foi transferida pela prefeitura este ano para novembro, mas, pelo menos ontem, na abertura, a estratégia furou.

Um temporal com direito a trovoadas e raios sacudiu a Princesa do Sertão, justo nos momentos que antecediam a abertura da festa, que também significaria a abertura da temporada 2027 na Bahia.

Denivaldo Santos, líder dos Quase Livres, no Limão Drinks brincou: “Não teve a dança do índio (Jerônimo)? Chamou água”.

REGISTROS

Pintura polêmica

A nova pintura da Catedral Santuário de Nossa Senhora das Grotas, em Juazeiro, desagradou a alguns fiéis. Antes toda em azul claro, agora é branca, com o entorno das janelas alaranjados. Os insatisfeitos acham que não está à altura da grandeza do patrimônio histórico.

Andrey comendador

E já que estamos falando de Juazeiro, o deputado Zó do Sertão (PCdoB) apresentou na Alba projeto para conceder a Comenda 2 de Julho ao prefeito Andrey Gonçalves (MDB). Zó, que tem a base principal em Juazeiro, teve 23.923 votos lá, sob as bençãos de Andrey.

No Sindsalba

O Sindicato dos Servidores da Alba, o Sindsalba, elegeu e empossou, ontem, a nova diretoria, tendo João Lima de Souza como presidente e Ana Paula Machado como vice. O pleito teve 219 votantes, 216 a favor, um em branco e dois nulos.

Victor Pinto

O jornalista Victor Pinto, da Band, foi eleito, anteontem, para presidir, pelos próximos dois anos, o Comitê de Imprensa Edson Alves, da Assembleia. Como está em viagem passeando na Europa, virou gozação. Dizem que é o primeiro presidente que não votou em si.