Hoje é o Dia da Consciência Negra e, por conta disso, sempre bom lembrar que os portugueses tratavam índios e pretos como bichos, que quando caíam doentes, por não ter acesso aos remédios da medicina, criaram a chamada medicina da floresta.

Pois no povoado de Jatimane, em Nilo Peçanha, primeiro quilombo reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Dilma Conceição do Rosário, 63, mostra exemplos grandiosos que emergem do mato.

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Antes, uma ressalva. Jatimane tem 163 famílias, quase todas com o sobrenome Rosário. Lá, é bem estampada entre moradores a mistura de negros, fugidos da usina de Motupiranga, em Nilo Peçanha, com índios.

Macumbeira – Coisa de 13 anos atrás, uma jovem de 13 anos pegou uma doença que espoucava bolhas e feridas em todas as partes do corpo, inclusos os orifícios. E fedia.

Em Ituberá, o médico deu o veredito: “A ciência desconhece isso. O único jeito é levá-la para casa, ela vai morrer com dignidade”.

Presente, Dilma perguntou se ele cederia luvas e máscara. Autorizou, ela caiu em campo com as folhas, em seis meses a menina estava curada. E o médico (hoje no céu): “Você é a maior macumbeira do Baixo Sul”.

Dilma não estudou, não anota nada, cita uma lista de folhas, nada cobra, tem até planta para fazer velho funcionar, mas não diz. A plateia brinca: medo que destruam a floresta.

Sandro Futuca tenta futucar a paz de Wilson Cardoso na UPB

Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí faz uma boa gestão na União dos Municípios da Bahia (UPB), em atos como a ampliação da sede da entidade no CAB, além da defesa das causas municipalistas, mas parece que tem uma pedra no caminho.

A eleição na UPB será em março, mas Sandro Futuca (MDB), prefeito de Ibirataia, já está se articulando para peitar Wilson, quando ele tentará a reeleição. Pelo menos é o que se diz nos bastidores.

Indagado sobre o assunto, Geddel Vieira Lima, guru do MDB, amigo e líder de Futuca, disse que não está sabendo de nada oficial:

– Isso não é uma questão partidária, é entre prefeitos. Futuca é um homem correto, da base do governo, extremamente leal. Se for uma decisão dele, vamos ter que apoiar, mas só estou sabendo disso pela imprensa.

Miranda vai ser comendador

A Assembleia vai ter um dia cheio segunda. Pela manhã, Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb) receberá a Comenda 2 de Julho, iniciativa do deputado Paulo Câmara (PL).

Já pela tarde, a deputada Cláudia Oliveira (PSD) celebrará o terceiro ano da criação da Procuradoria da Mulher, da qual ela é presidente, como também da Comissão das Mulheres.

E a chuva deu trégua para Jerônimo e Ronaldo em Feira

Jerônimo e Zé Ronaldo, governador e prefeito de Feira de Santana, estão construindo uma história diferenciada na política baiana. Sempre adversários, trocaram afagos no ano passado. Na campanha, voltaram a ser adversários, e agora caminham para se tornarem inimigos cordiais.

Pelo menos foi isso que se viu, anteontem, na abertura da Micareta de Feira de Santana. A chuva que começou pesada no início da noite, com trovoadas e relâmpagos, de repente parou. E abriu as portas para um tranquilo desfile do bloco Zero Hora, formado por jornalistas e radialistas da cidade, com Jerônimo e Zé Ronaldo lá, com direito a abraços fraternais. Isso é raro entre adversários, lá é por aí.

REGISTROS

Belov no ar 1

Em entrevista na TV Bahia, Aleixo Belov, o ativo ucraniano que adotou a Bahia e aos 83 anos já deu seis voltas ao mundo em veleiros, disse que só tinha uma queixa do criador:

–Ele fez o mundo pequeno demais.

Belov no ar 2

Belov causou espanto até na jornalista Camila Oliveira, a Camilinha, apresentadora do jornal:

– Veja só. Ele está achando o mundo pequeno...

Antonio Pitanga

E já que estamos falando de estrelas, a Alba aprovou esta semana a concessão da Comenda 2 de Julho ao ator Antonio Pintanga, iniciativa do deputado Angelo Almeida (PT). Pitanga é baiano de Salvador e há mais de 60 anos atua na TV, teatro e cinema. O mérito é a cultura.

Socorro às vítimas

O deputado Diego Castro (PL), bolsonarista raiz, indicou ao governo que ajude vítimas das enchentes Bahia afora. Ele diz que cidades como Malhada, Santo Estêvão, Antônio Cardoso, Castro Alves, Cabaceiras do Paraguaçu, Jequié e Poções foram fortemente castigadas, e o estrago foi grande.