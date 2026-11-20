A mulher que sou hoje ainda guarda na memória a criança Andrêzza que um dia fui: a menina negra, periférica e filha de mãe solo que cresceu tentando se reconhecer nas referências de beleza e poder que o mundo apresentava.

Queria ser paquita da Xuxa, talvez porque, naquela época, ainda fossem poucas as imagens que mostravam meninas como eu ocupando determinados espaços. Não me enxergava em muitas profissões. Na minha cabeça, alguns lugares já pareciam predestinados, e o meu, infelizmente, era o da subserviência.

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Andrêzza em sua formatura de alfabetização - Foto: Arquivo Pessoal

Em meio a essas certezas construídas sobre mim e o mundo, minha mãe, Maria Angela, fazia questão de me mostrar outras possibilidades. Com afeto e sabedoria, ela exaltava minha beleza e reafirmava a grandeza e o valor de ser quem eu era, mesmo diante de uma sociedade que, tantas vezes, insistia em dizer o contrário.

Foi forjada no amor materno que encontrei forças para trilhar o meu próprio caminho e derrubar as barreiras visíveis e invisíveis que me foram impostas para ocupar o meu lugar de poder: sou jornalista.

Mas foi como mãe de um garoto, hoje com 18 anos, e de uma menina, de sete, que compreendi os desafios enfrentados por aquela senhora, que mesmo sem ter letramento racial, sabia o que precisava ser feito para que eu pudesse chegar até aqui.

Andrêzza grávida - Foto: Arquivo Pessoal

E, neste papel, minha história ganhou novos significados, despertou inquietações e questionamentos: que imagens e referências estamos construindo para as novas gerações? Como fortalecer a autoestima das nossas crianças para que cresçam reconhecendo a beleza de suas próprias características?

Para mim, mais do que olhar para o passado, essa reflexão é também um convite a pensar no futuro que queremos construir: um futuro em que nenhuma criança precise deixar de ser quem é para se sentir bonita, aceita, representada e conhecedora da própria potencialidade.

De filhas a mães

A Andrêzza de hoje é como tantas outras mulheres negras que, um dia, também foram crianças educadas com afeto para compreender, valorizar e reconhecer a beleza de quem são. Mulheres que cresceram aprendendo a cultivar o amor por sua identidade e que, agora, na criação dos filhos, carregam o desejo de romper ciclos e ressignificar histórias.

Ana Fátima bebê no colo da mãe - Foto: Arquivo Pessoal

A professora e escritora Ana Fátima é uma delas. Mãe de Maurício Akin, de 11 anos, e de Makeba Akili, seis, ela conta que, mesmo diante de alguns desafios, seus pais conseguiram oferecer uma educação pautada em referências negras.

A pequena Makeba Akili - Foto: Arquivo Pessoal

“Fui uma criança negra que, em casa, os meus pais sempre referenciavam o porquê de ser uma pessoa negra como uma pessoa inteligente, sábia, talentosa, criativa. E a gente sempre teve bons referenciais. Na música, por exemplo, Gilberto Gil, Jimmy Cliff, Edson Gomes eram artistas que a gente escutava com frequência", lembra.

"Mas, também tinha a questão da oralidade. Minha mãe sempre estava contando histórias da família, como foi a nossa origem, quem era a nossa avó, bisavó, como estavam distribuídas essas vivências no interior da Bahia e aqui”, conta a escritora.

Ana Fátima grávida de Makeba Akili - Foto: Arquivo Pessoal

Ela revela que parte do que tem passado para os filhos vem da base familiar, mas também dos saberes vivenciados na coletividade ao longo da vida.

Uma das coisas que eu acho que consigo passar para os meus filhos hoje é a tranquilidade de estar em casa e ouvir referências negras, mostrar o quão talentosos eles são, assim como nós também somos potentes. Ter sempre literatura, que era algo que eu não tinha disponível na infância: uma literatura com autoria negra, com protagonismo afirmativo de ser pessoa negra Ana Fátima - professora e escritora

A culinarista Saint Clair Cezar compartilha com Ana Fátima as mesmas dificuldades impostas pela vida a uma criança negra, mas também da amorosidade familiar.

Saint Clair quando criança, a mãe, a filha e o marido - Foto: Arquivo Pessoal

“Fui criada por minha mãe. Naquela época, ela já me chamava de uma criança linda. Então, eu fui a criança que sempre via que era linda. Acho que isso ajudou muito na minha construção, na minha autoestima, na mulher que sou hoje e na mãe que me tornei também para a minha filha", explica.

Saint Clair grávida de Marina - Foto: Arquivo Pessoal

"Ela, apesar de não ter letramento racial na época, foi a mãe que colocou livro na minha cabeça para eu levantar a cabeça. Eu era uma menina muito tímida. Chegava nos lugares, não me reconhecia, não me via nos espaços. Isso gerou uma timidez", relembra a culinarista.

Filhos do amor

O amor e o aprendizado passado de geração para geração criaram crianças mais fortes e conscientes de suas potencialidades. Maurício Akin, de 11 anos, filho da escritora Ana Fátima, é prova de que é possível crescer em um mundo mais justo e igualitário.

Autor de quatro obras e com participação na Liga do Dendê, onde compartilha as páginas com outros 25 escritores, o pequeno prodígio se reconhece na vida e história de Martin Luther King.

"O meu conto fala sobre Martin Luther King. A história dele, do início da vida até morrer. Essa história fala sobre Martin Luther King, sobre o discurso dele, sobre que eu também tenho um sonho. Eu sonho que o mundo vai ter paz, não vai ter distinção de cor de pele, nem todo esse negócio, machismo, racismo. Nem nada, nem briga no mundo. Eu tenho esse sonho e eu quero muito que ele aconteça", esperança o menino.

Aos cinco anos, Maurício Akin disse aos pais que também queria ter dreadlocks - Foto: Arquivo Pessoal

No mundo de Maurício Akin, ele tem certeza da sua grandiosidade, acredita no seu potencial e segue confiante na construção do seu futuro, sem permitir que obstáculos ou limitações o afastem dos seus sonhos.

Sou um menino negro que tem orgulho de ser ele mesmo. E ele mesmo, eu digo, um menino escritor, um menino que estuda, um menino que tira boas notas. Acho que eu vou crescer muito. Obviamente, mas vou crescer como uma pessoa muito boa. Não sei como falar, mas eu acho que eu vou ser grande. E eu sou eu sou gentil, eu gosto das pessoas Maurício Akin - filho de Ana Fátima

Marina, de 11 anos, filha de Saint Clair, tem como inspiração a própria mãe. “Hoje, eu olho para minha mãe e vejo que posso ser igual a ela, posso mais do que ela. Eu vejo ela como uma mulher muito poderosa e que se coloca à frente de todo mundo para poder ajudar também”, diz a garota.

Marina Cezar se inspira na mãe, a culinarista Saint Clair Cezar - Foto: Eduardo Ravi7

Quando questionada sobre ser quem se é, ela diz: "sou empoderada, que ninguém pode me parar com falas ou coisas do tipo. Eu gosto muito do meu cabelo desde que era criança. Quando era pequena, sempre gostei de arrumar com a mão, eu mesma. Não gosto que coloquem muita mão, porque parece que estão cutucando você”.

Ensinamento compartilhado

Quando falamos dos aprendizados cotidianos, dos saberes transmitidos em casa, das vivências e dos valores familiares que fortalecem a identidade da criança, especialmente da criança negra, e contribuem para a construção de quem ela é, reconhecemos o papel fundamental da educação antirracista.

E, neste ponto, a escola Maria Felipa, a primeira unidade escolar afrocentrada do país, desempenha um papel importante.

Cristiane Oliveira Coelho, diretora da Escola Maria Felipa de Salvador - Foto: Rodolfo Rodd/ Ag. A Tarde

“A gente não pode negar que existiam muitos desafios, que existem ainda hoje, mas os conhecimentos e saberes sempre existiram, apesar de sempre terem sido invisibilizados. Cada vez mais famílias têm quebrado ciclos de violência, a violência da fala e do próprio racismo dentro das famílias", aponta Cristiane Oliveira Coelho, diretora da Maria Felipa de Salvador.

Ela explica que, em algumas situações, o racismo é vivenciado pela criança ainda dentro de casa. "A gente precisa dizer que o racismo, muitas vezes, começa ali dentro, com aquela família que não reconhece aquela criança como negra, aquele cabelo que é questionado, aquele tom de pele, aquela forma de ser e existir".

Por fim, Cristiane ressalta o momento atual, em que, para ela, tem sido possível construir uma educação antirracista a várias mãos, alicerçada na luta de quem veio antes de nós.

"As nossas crianças de hoje têm enfrentado e tido a possibilidade de estar numa geração em que muita gente precisou pagar um preço muito alto para que a gente tivesse essa coisa mais fluida hoje, para que pudéssemos estar aqui falando de educação antirracista, de poder, da contribuição e da potência do povo preto. A gente não pode negar que foi muito mais difícil, mas só estamos aqui porque eles e elas construíram esse caminho, que não foi tão simples, não foi tão fácil, foi tão tortuoso. Então, foi dado aquilo que era possível, e o possível está ajudando a gente para muito", conclui a diretora.

Impactos psicológicos

A psicóloga e educadora infantil Jamyle Pereira dos Santos explica que o racismo vivenciado durante a infância pode produzir impactos significativos na construção da autoestima, da identidade e também do sentimento de pertencimento de crianças negras.

Toda criança precisa sentir que tem lugar, que é vista, acolhida e reconhecida nos espaços que frequenta, mas quando experiências de racismo atravessam seu cotidiano, pode surgir a sensação de não pertencimento, acompanhada de sofrimento emocional, insegurança e dificuldades nas relações Jamyle Pereira dos Santos - psicóloga e educadora infantil

As experiências recorrentes de discriminação, segundo ela, podem favorecer a internalização de sentimentos de inferioridade e insegurança, podendo interferir, inclusive, na maneira como a criança percebe a si mesma e sua origem.

"Além disso, é importante compreender que os efeitos dessas experiências nem sempre ficam restritos à infância, pois quando não são reconhecidas, acolhidas e elaboradas, vivências repetidas de discriminação podem deixar marcas emocionais que acompanham o indivíduo ao longo do desenvolvimento", acrescenta a também neuropsicóloga.

A especialista ressalta que os impactos psicológicos do racismo nem sempre são expressos verbalmente pelas crianças, manifestando-se, muitas vezes, através de mudanças comportamentais.

"A expressão do sofrimento dela não é por meio de palavras, por esse motivo é tão importante que os adultos estejam atentos a sinais que surgem de forma repentina ou persistente. Embora esses comportamentos não permitam concluir, por si só, que uma criança esteja sofrendo racismo, eles podem indicar que algo em seu contexto relacional está gerando sofrimento e, por isso, precisam ser observados mais de perto", alerta.