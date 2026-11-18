FORÇA DA CHUVA
VÍDEO: Temporal transforma ruas em rios e moradores formam corrente humana na Bahia
Em Arataca, ruas ficaram alagadas, carros foram submersos e um imóvel desabou
A forte chuva que atingiu o sul e o sudoeste da Bahia provocou alagamentos, destruição e deixou moradores em situação de risco na noite de terça-feira, 17.
Em Arataca, no sul do estado, a força da água tomou conta das ruas e dificultou a saída de moradores de suas casas. Para ajudar quem precisava atravessar as áreas alagadas, populares formaram uma corrente humana.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a dimensão dos estragos. Diversas residências foram invadidas pela água, veículos ficaram praticamente submersos e pelo menos um imóvel desabou. Apesar dos danos, não houve registro de feridos no município.
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Ainda não há dados sobre o volume de chuva acumulado em Arataca entre a noite de terça e a madrugada desta quarta-feira, 18. A previsão indica mais 14 milímetros de precipitação ao longo do dia.
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A situação também foi registrada em Camacã, município da mesma região, onde choveu 90 milímetros na terça-feira.
Apesar dos temporais, Arataca e Camacã não aparecem na lista de cidades baianas que tiveram situação de emergência reconhecida em razão das chuvas.
Família é resgatada de telhado após alagamento no sudoeste
No sudoeste baiano, a chuva também provocou cenas de risco na zona rural de Malhada. Uma família precisou ser resgatada do telhado de uma residência depois que o imóvel ficou praticamente submerso.
De acordo com a Defesa Civil, o município acumulou 240 milímetros de chuva. Malhada está entre as 19 cidades baianas em situação de emergência devido aos impactos das precipitações.