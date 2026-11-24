O médico João Emílio de Oliveira Souza, que ontem nos deixou, era assíduo frequentador da Assembleia até antes da pandemia. E, lá um dia, um amigo perguntou:

– Você vem matar as saudades dos seus tempos?

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– Que nada. Venho aqui é buscar meu dinheiro, dois anos de mandato de deputado que ACM me roubou e eles não querem pagar.

Ele contava que era deputado estadual eleito em 1978, quando foi disputar a reeleição em 1982, ACM fechou o apoio a Luis Eduardo Magalhães com o principal adversário dele em Conceição do Coité e avisou: “Você não pode ter mais votos que Luis Eduardo lá em Coité”.

Dizia João: “Tive mais de dez mil e ele oito mil e pouco. Fui eleito, mas ACM tramou e, mesmo provando na Justiça que estava certo, só assumi quase dois anos depois”.

Na Alba – Contava João Emílio que, com a documentação de que tinha o mandato, entrou na Justiça. Ele cobrava justamente o tempo que deveria estar no mandato e ficou afastado.

E, afinal de contas, ele recebeu o dinheiro? A pergunta aí foi feita a Otoniel Saraiva, o presidente da Associação dos ex-deputados:

– Não, e não recebeu porque não quis acordo. Ele queria milhões, mais de 10. Se negociasse, com certeza receberia uma boa quantia.

Fora o médico, ginecologista e obstetra do bom, a Bahia perdeu o amigo, figura de bom papo, sempre fraterno, que deixa saudades.

E na federação do PSB com o PDT, quem vai dar as cartas?

O PSB, na Bahia comandado pela deputada federal Lídice da Mata, e o PDT, pelo colega Félix Mendonça Júnior, só faltam anunciar a formação de uma federação, mas o martelo já está batido, segundo pessoas próximas da causa.

A questão: e quem vai assumir a presidência? Será o próprio Félix ou Lídice, que este ano tentou a reeleição e não conseguiu? Ainda tem o nome do também deputado federal Mário Negromonte Júnior, que trocou o PP pelo PSB.

Félix Mendonça diz que já conversou com os líderes do PSB, mas ainda não tratou nem do comando da federação e nem da ocupação de cargos na administração estadual.

Seja como for, conversar sobre isso é mera questão de tempo. O novo governo de Jerônimo está a pouco mais de um mês de começar e, até lá, tudo resolvido.

TJ em defesa das mulheres

A jornalista Kátia Guzzo se disse surpreendida, ao ser homenageada pelo TJBA, sob a batuta da desembargadora Nágila Brito, na entrega do 2º Prêmio Narrativas que Salvam ontem.

Indagada sobre a espetacularização jornalística em crimes contra mulheres, respondeu: “Situação difícil, mas qual seja o tema em defesa das mulheres, estou dentro”. Já Nágila Brito diz que não existe crime passional, “crime é crime”.



Humberto Miranda quer novo jeito de encarar a seca

Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), recebeu, ontem, na Alba, a Comenda 2 de Julho, iniciativa do deputado Paulo Câmara (PL), numa solenidade bastante concorrida.

Ele falou dos serviços da Faeb e defendeu, também, uma mudança cultural, em relação à forma de encarar a seca:

–Temos que falar isso dentro das escolas: a seca faz parte do nosso clima, do nosso bioma, do lugar onde a gente escolheu viver. É um evento que se pode conviver com facilidade, desde que se use a ciência, tecnologia, inovação e modelos que permitam a convivência harmoniosa com essas questões ambientais.

REGISTROS

A ponte e etc

O secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, o extraordinário do Sistema Viário Ponte Salvador-Itaparica, Mateus Dias, além do vice-presidente do Consórcio 2 de Julho, Lin Li, são esperados, hoje, na Comissão de Infraestrutura da Alba (10h) para discutir obras estruturantes como a Ponte Salvador-Itaparica, VLT e Metrô.

SOS inadimplentes

Já a Comissão de Finanças aprecia o projeto do deputado Marquinhos Viana (PV) que permite a prefeituras, mesmo estando inadimplentes com a União e o Estado, firmarem convênios em situações de emergência nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. Bobô (PCdoB), o relator, já deu parecer favorável.

Galeria dos ex

Também hoje (16h), a presidente da Alba Ivana Bastos atualiza a galeria dos ex-presidentes, que hoje está até Marcelo Nilo, faltando Angelo Coronel e Adolfo Menezes.

Cultura em Morro

O Cetep de Morro do Chapéu realizará, amanhã e depois, o Festival de Literatura e Cultura Vozes que Cantam e Encantam. A organização avisa a escolas e grupos que vão ao evento: como a presença lá é guiada, é necessário cumprir os horários previamente agendados.