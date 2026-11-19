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A deputada federal Lídice da Mata (PSB) é um dos nomes que integrará a direção nacional da federação PSB-PDT. A novidade coloca a parlamentar dentro do grupo seleto de dirigentes da duas siglas, sendo assim, a baiana poderá participar de decisões estratégicas do novo bloco partidário, com poder de voto e veto.

A nova fusão surgiu na última quarta-feira, 18, e foi anunciada pelo presidente nacional do PSB, o ex-prefeito de Recife, João Campos, que é parte deste grupo. Além dele, esses nomes também integram a equipe:

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vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB);

deputada federal Tabata Amaral (PSB);

presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

A direção nacional será composta por 20 integrantes, sendo 12 representantes do PSB e oito do PDT, com garantia de um terço de participação feminina.

O colegiado será a instância de deliberação da Federação, responsável por encaminhar decisões e solucionar eventuais divergências entre os partidos.

A escolha foi comemorada por Lídice, que destacou a importância da construção política conjunta e o fortalecimento do campo progressista.

Federação PSB-PDT

A parlamentar também ressaltou que a Federação passa a reunir 21 deputados federais, ampliando a força política do grupo para apoiar o governo do presidente Lula e contribuir com a agenda do governador Jerônimo Rodrigues na Bahia.

A união foi selada depois de os comandos das duas legendas aprovarem individualmente a abertura do processo. Com o acordo, as siglas passarão a atuar como uma única agremiação no Congresso Nacional e nas disputas eleitorais pelo prazo mínimo de quatro anos — abrangendo os pleitos municipais de 2028 e as eleições gerais de 2030.

O próximo passo burocrático será o envio de um requerimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o registro formal da federação.