Turistas viajam até 400 km para abertura de Natal em cidade da Bahia

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Mais de 20 mil pessoas participaram da abertura do Natal Coité 2026, na Praça da Matriz, em Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia. O evento marcou o início oficial da temporada natalina no município, que contará com 50 dias de atividades gratuitas até janeiro.

Com o tema "O Grande Espetáculo da Esperança", a noite de estreia no sábado, 14, reuniu diversas atrações culturais e religiosas:

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Apresentação da Orquestra Santo Antônio e performance poética "A Voz do Natal";

Projeção mapeada, show piromusical e desfile da Trupe;

Bênção do padre Jota e entrega simbólica da chave da cidade ao Papai Noel;

Show de encerramento com o cantor Tico Menezes.

O prefeito Marcelo Araújo (União Brasil) e a primeira-dama Suzi Ramaldes participaram da cerimônia oficial. Para o gestor, a expressiva presença de público logo na estreia confirma o impacto turístico e econômico da festa.

“É muito gratificante ver tantas pessoas reunidas para acompanhar o início dessa programação. O Natal Coité é um evento que movimenta nossa cidade e, ao longo dos próximos dias, seguirá recebendo moradores e visitantes”, afirmou.

Turismo regional: visitantes viajam até 400 km para o evento

A programação do Natal em Conceição do Coité atraiu turistas de diversas regiões da Bahia já no primeiro fim de semana.

Moradora de Ubaitaba, Josenete dos Santos percorreu cerca de 400 quilômetros para prestigiar a festa pelo terceiro ano consecutivo. “É uma programação que faço questão de prestigiar todos os anos”, relatou.

Abertura do Natal - Foto: Divulgação | Assessoria

Quem também marcou presença foi Ednalva Carmelo, que saiu de Salvador para conhecer o evento de perto pela primeira vez.

“Estou muito feliz por poder acompanhar a programação. Foi uma experiência muito especial”, destacou.

Programação do Natal Coité 2026 até janeiro

Após a abertura oficial, as atividades do Natal Coité 2026 seguem abertas ao público até o mês de janeiro, concentradas na Praça da Matriz: