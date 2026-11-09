Cidade baiana prepara Natal com diversas atrações e mais de 900 peças

Conceição do Coité, no interior da Bahia, se prepara para receber milhares de visitantes com uma programação especial de Natal. A partir deste sábado, 14, o município realiza o Natal Coité 2026, que neste ano aposta no universo circense como inspiração para a decoração e as apresentações.

Com o tema “O Grande Espetáculo da Esperança”, o evento segue até 3 de janeiro de 2027 e tem expectativa de atrair 500 mil pessoas.

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Além das atrações culturais e atividades para crianças e famílias, a iniciativa pretende impulsionar o turismo e a economia local. A estimativa é gerar aproximadamente 600 empregos diretos e indiretos, além de contribuir para o aumento de 30% nas vendas do comércio em comparação com o ano anterior.

Abertura terá desfile natalino e show piromusical

A programação começa oficialmente no sábado, 14, às 20h, com uma cerimônia que reúne show piromusical, projeção mapeada, desfile natalino e apresentação musical na Matriz.

Com o anúncio “Respeitável público: O Grande Espetáculo da Esperança vai começar!”, o desfile da Trupe abre a sequência de apresentações temáticas. A estrutura preparada para a edição conta com mais de 900 peças decorativas e 2 mil pontos de iluminação.

Ao longo da temporada, mais de 100 artistas locais participarão das atrações, que combinam referências ao universo circense com elementos tradicionais do Natal.

Evento terá atrações para crianças e famílias

Entre as iniciativas previstas está a Caravana da Magia, que levará estudantes da rede municipal, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), para conhecer a decoração e a programação natalina. A ação também oferecerá transporte gratuito para moradores da zona rural.

O público poderá aproveitar ainda o Trenzinho da Alegria, o Trenzinho da Magia e o Carrinho do Vovô e da Vovó. Para quem visita o espaço com bebês, haverá o Cantinho da Mamãe, equipado com fraldário.

A agenda cultural também inclui apresentações teatrais do grupo Cavaleiros Troianos, realizadas aos finais de semana no Centro Cultural Ana Rios de Araújo.

Natal Coité espera movimentar turismo e comércio

A expectativa da organização é alcançar 100% de ocupação da rede hoteleira durante o período. O fluxo de visitantes deve beneficiar diferentes setores da economia, como hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços.

Para Heloísa Gomes, secretária de Comunicação e Turismo de Conceição do Coité, a programação representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade da cidade e fortalecer o turismo de eventos na Bahia.

“O fluxo de turistas representa uma oportunidade para empreendedores, comerciantes, trabalhadores autônomos e profissionais de diversos segmentos. Além da movimentação financeira, o evento contribui para ampliar a visibilidade do município e fortalecer sua presença entre os destinos de turismo de eventos na Bahia”, destaca.

Identidade visual une circo e tradição local

A edição de 2026 também apresenta uma identidade visual que faz referência à história de Conceição do Coité. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição aparece na marca do evento como símbolo da memória, da fé e da identidade do município.

A proposta combina essa representação com a inspiração circense escolhida para este ano, aproximando elementos da tradição local da atmosfera de fantasia e renovação que marca a programação natalina.