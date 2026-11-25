O supernavio bate-estaca chinês Tie Jian Da Qiao Zhuang, que deveria chegar a Salvador em meados deste mês, sofreu uma avaria na costa da África e vai atrasar. Deve chegar no início do ano.

Mas isso em nada altera o cronograma da ponte, segundo Carlos Prates, o porta-voz do consórcio chinês que toca a obra. Ele garantiu isso ao participar da audiência pública na Comissão de Infraestrutura da Alba ontem, para debater obras estruturantes, como a ponte e o VLT.

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A referida audiência foi um dos mais importantes eventos do ano na Alba. Lá estavam os secretários estaduais da Casa Civil, Eracy Lafuente, e extraordinário do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica, Mateus Dias, e também o vice-presidente da Concessionária 2 de Julho, Lin Li, responsável pela construção e pela gestão da ponte.

Queixas – O evento contou com empresários, como a presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Suarez, e prepostos da Marinha.

Os líderes empresariais fizeram uma queixa: nas obras estruturantes os executores estão excluindo fornecedores baianos, embora eles tenham preços competitivos.

Mateus Dias, o secretário da ponte, fez uma retrospectiva de todo o caminho percorrido para se chegar ao estágio atual de início das obras. Ele lembrou das dificuldades com a indústria de construção nacional, que sofreu uma grande queda com a Lava Jato, impedindo a construção de uma parceria público-privada.

Mas o deputado Eduardo Salles (PV), presidente da Comissão, diz que isso é só o começo, ele vai pautar os assuntos sempre.

Oposição chia com empréstimos, mas terá muito mais em 2027

Alba aprovou, ontem, regime de urgência para a tramitação do último pedido de empréstimo do governo no ano, valor de R$ 131 milhões junto ao Banco do Brasil, mas o deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, avisa: ano que vem vai ter muito mais.

A questão, diz ele, é que os estados brasileiros podem dever até 200% da Receita Corrente Líquida, e a Bahia deve apenas 33%:

– O poder de endividamento nosso é muito grande, alguma coisa que gira aí em torno de R$ 150 bilhões. Se a oposição não gostar, então espere 2027.

Jerônimo herdou da era de Rui Costa um governo com poucas dívidas, graças as perseguições nos governos de Michel Temer e, depois, de Bolsonaro. Geddel nega que Temer tenha feito isso, mas o governo teve que ir à Justiça para pegar até o que já estava liberado.

O espanhol nas escolas

A Alba aprovou, ontem, projeto que institui o espanhol na rede pública estadual, obrigatório para as escolas e facultativo para os estudantes.

O projeto teve autoria do ex-deputado Marcelino Galo e da deputada Maria Del Carmem, ambos petistas, ela espanhola. Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, não se opôs, mas observou que a matéria pode estar invadindo prerrogativas do Conselho Estadual de Educação.

Na galeria dos ex da Alba novas tecnologias na fita

Foi bem descontraída a solenidade de atualização da galeria dos ex-presidentes da Alba ontem à tarde. Faltavam três, Nelson Leal, Angelo Coronel e Adolfo Menezes, o único presente ao ato. Em vias de assumir uma cadeira no Tribunal de Contas dos Municípios, Menezes se dizia feliz por ter passado boa parte da vida na Casa.

Mas muitos deputados estavam lá, e Ivana Bastos (PSD), a presidente, disse que os ausentes justificaram: Nelson estava cuidando da esposa, que passa por problemas de saúde, e Coronel estava com uma viagem previamente agendada. Pergunta ao deputado Diego Coronel Filho, que representou o pai. E para onde Coronel viajou?

– Ele está viajando, e ponto.

REGISTROS

Coelba lá 1

A presidente da Neoenergia, Fabiana Lopes, está convidada a ir terça próxima à Comissão de Infraestrutura da Alba para falar sobre os projetos da ex-Coelba e ouvir as queixas (de ponta a ponta) dos deputados.

Coelba lá 2

O encontro vem a calhar, vai acontecer num momento em que a própria Alba tem sofrido frequentes quedas de energia. Só nos últimos dias foram quatro vezes, inclusos segunda e ontem.

‘Natal Pet’

O deputado José de Arimatéia (Republicanos) abriu na Alba mais uma edição do Natal Pet, em que ele arrecada alimentos para animais. Quixote Botelho, que está na linha de frente, diz que já arrecadou até agora em torno de 400 quilos, mas, como vão ficar lá até o dia 12, a expectativa é coletar duas toneladas.

Sujos sem limpeza

Caiu na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o projeto do deputado Marquinho Viana (PV) que pretendia permitir que municípios com pendências com a União e o Estado firmassem convênios em situações de emergência. Prevaleceu o entendimento de que quem legisla sobre isso é a Câmara dos Deputados.