O governo da Bahia avança nos estudos para ampliar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) até Alagoinhas, no nordeste do estado.

A ampliação do sistema ferroviário representa uma nova etapa dos investimentos em transporte sobre trilhos na Bahia, que poderão ultrapassar os limites da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

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A informação foi divulgada pelo secretário estadual da Casa Civil, Eracy Lafuente, nesta terça-feira, 24, durante audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), que também discutiu o andamento de outras obras de mobilidade, como o metrô e a ponte Salvador-Itaparica.

O evento foi coordenado pelo presidente da Comissão de Infraestrutura da Casa, deputado estadual Eduardo Salles (PV). Participaram também:

a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez;

Mateus Dias, secretário especial da Ponte Salvador-Itaparica;

e Lin Li, vice-presidente da Concessionária 2 de Julho, responsável pela construção da ponte.

Eracy Lafuente é secretário da Casa Civil da Bahia - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Transporte de passageiros e cargas

O projeto de transporte sobre trilhos no estado também prevê a manutenção da possibilidade de circulação de trens de carga na infraestrutura ferroviária. O secretário ressaltou, porém, que o transporte de passageiros será realizado por um sistema próprio, sem utilização dos mesmos veículos destinados às cargas.

Estamos falando de um trem de passageiros, mas mantendo um trem para que os negócios ocorram Eracy Lafuente - secretário estadual da Casa Civil

A proposta, segundo Lafuente, busca atender tanto à mobilidade da população quanto às necessidades econômicas do estado. A infraestrutura poderá contribuir para o transporte de mercadorias entre diferentes regiões da Bahia e áreas portuárias, como o Porto de Aratu.

Ele também mencionou a possibilidade de integração com atividades industriais e a exploração de minerais críticos e estratégicos, além de outros setores produtivos.

O que falta para o VLT de Salvador chega a Alagoinhas?

Questionado pelo portal A TARDE sobre o que é necessário para que o VLT chegue ao município, o secretário afirmou que o projeto está em fase de estudos técnicos e depende também da busca por recursos financeiros.

Segundo ele, já estão em andamento levantamentos de topografia e sondagem, além de estudos de geometria e da arquitetura das estações.

“É um esforço nosso e busca financeira. Nós estamos avançando do ponto de vista de projeto”, declarou Lafuente.

O secretário explicou que o governo ainda avalia qual tipo de veículo será utilizado no sistema, considerando a possibilidade de um VLT convencional ou de um modelo semelhante, com maior capacidade de tração.

Integração com o polo industrial

O secretário destacou ainda que o traçado ferroviário deverá passar pelo Polo Industrial de Camaçari, ampliando as possibilidades de deslocamento de trabalhadores e de integração entre a produção industrial e a logística de cargas.

Segundo ele, a conexão ferroviária poderá contribuir para a geração de renda e para o desenvolvimento econômico da Bahia, ao facilitar o deslocamento de pessoas e o escoamento da produção.

Lafuente também apontou a possibilidade de utilização de transporte eletrificado no trecho entre Camaçari e o Porto de Aratu, associando o projeto a uma proposta de mobilidade mais sustentável.

Licitação pode ocorrer antes do projeto executivo

Questionado sobre a previsão de conclusão do projeto executivo em 2027, o secretário afirmou que a legislação permite que determinadas obras sejam licitadas com base em estudos e projetos que não sejam necessariamente executivos, desde que contenham os elementos técnicos exigidos para a contratação.

Segundo Lafuente, levantamentos de topografia, sondagem e geometria podem fornecer informações necessárias para a realização de uma licitação em regime integrado ou semi-integrado.

Se eu tiver uma boa geometria, uma boa análise de topografia, sondagem, eu tenho elementos necessários para fazer uma licitação em regime integral ou semi-integrado

O secretário destacou que o governo estadual tem acumulado experiência na elaboração de projetos de infraestrutura e afirmou que a Bahia tem recebido reconhecimento de órgãos federais pela qualidade dos estudos apresentados.

Ele também citou a experiência da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) e de outros órgãos estaduais na elaboração de projetos e na estruturação de modelos de contratação.

Obras vão beneficiar para além da capital, afirma Isabela Suarez

Uma das componentes da mesa de audiência pública, a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, ressaltou a importância do debate sobre os modais, destacando que os benefícios das obras serão percebidos para além de Salvador.

“A gente tem participado por parte da associação comercial de maneira bastante ativa, tanto na implementação do VLT quanto na discussão em relação à construção da ponte. Afinal de contas, a gente está falando de duas obras civis, que são enormes e bastante impactantes Não só para o subúrbio ferroviário, mas também para a extensão do território da capital”, disse.

“Então, eu acho que as perguntas frequentes, esclarecimentos que sempre vêm à tona E que, ao nosso ver, ainda precisam ser bastante debatidos e discutidos Para que a gente tenha a garantia de que essas intervenções, de fato, atingirão o seu propósito final que é levar ao desenvolvimento, não só para o subúrbio ferroviário, para o bairro do comércio mas também para a ilha de Itaparica e adjacências”, completou Isabela Suarez.