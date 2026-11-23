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O Órgão de Mão de Obra do Trabalho Portuário dos Portos de Salvador e Aratu (OGMOSA) abriu, nesta segunda-feira, 23, inscrições para o processo seletivo com 50 vagas para trabalhadores portuários avulsos. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo que atuarão nos portos de Salvador e Aratu-Candeias.

As vagas estão distribuídas entre cinco funções:

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Capatazia no Porto de Salvador: 10 vagas;

Capatazia no Porto de Aratu: 10 vagas;

Estiva: 10 vagas;

Conferente de carga: 10 vagas;

Vigia de embarcação: 10 vagas.

Do total de oportunidades, três são reservadas para pessoas com deficiência (PcD), nas funções de conferente de carga e vigia de embarcação.

Requisitos

Para participar, os candidatos precisam ter pelo menos 18 anos, ensino médio completo, estar em situação regular no país e em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicáveis, além de cumprir os demais requisitos previstos no edital.

A taxa de inscrição é de R$ 140. Os interessados poderão solicitar a isenção do pagamento entre esta terça-feira, 24, e quarta-feira, 25.

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora. O edital completo, com os requisitos e demais informações sobre a seleção, pode ser consultado aqui.