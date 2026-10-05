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POLÍTICA

Vitória de mulher de Adolfo Menezes reforça influência política de ex-deputado

Denise Menezes foi a quinta deputada mais votada na Bahia

Redação
Por Redação
Denise Menezes ao lado do marido Adolfo Menezes (PSD)
Denise Menezes ao lado do marido Adolfo Menezes (PSD) - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Denise Menezes, mulher do ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes, foi eleita para ocupar uma cadeira no Legislativo baiano a partir de 2027. Com 103.744 votos, Denise foi a quinta mais votada no estado.

O resultado demonstra um fortalecimento do ex-deputado Adolfo Menezes (PSD), hoje conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), especialmente em Campo Formoso, sua terra natal. O ex-parlamentar ainda viu os principais candidatos apoiados por seu grupo vencerem no município.

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Na disputa pelo governo, Jerônimo Rodrigues (PT) venceu em Campo Formoso com 54,26% dos votos válidos, contra 45,56% de ACM Neto (União). O resultado confirmou a força da aliança de Adolfo com o governador no município.

O grupo também conseguiu colocar na frente os dois candidatos ao Senado da chapa governista. Rui Costa (PT) liderou em Campo Formoso com quase 26% dos votos, seguido por Jaques Wagner (PT), com mais de 25%. Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL) tiveram pouco mais de 24% cada.

Na disputa pela Câmara dos Deputados, outro resultado favorável a Adolfo foi a vitória de Gabriel Nunes (PSD) no município. O parlamentar, um dos candidatos a federal apoiados pelo ex-presidente da Assembleia, garantiu ainda a reeleição para mais um mandato em Brasília.

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A eleição de Denise Menezes também contribuiu para manter em dez o número de mulheres na Assembleia. Além dela, chegam pela primeira vez à Casa Andrea Castro (PSD), Cinthya Marabá (PL), Rowenna Brito (PT) e Vilma Reis (PT).

Foram reconduzidas Fátima Nunes (PT), vice-presidente da ALBA, Cláudia Oliveira (PSD), Ludmilla Fiscina (PSD) e Neusa Cadore (PT). A presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), também conquistou novo mandato e terminou como a candidata mais votada, com 203.202 votos.

Com dez das 63 cadeiras ocupadas por mulheres, a representação feminina será de 15,87% na próxima legislatura, retomando o patamar registrado em 2018.

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Alba eleições na Bahia Política

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