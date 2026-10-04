Rui Costa faz história e quebra recordes na eleição na Bahia

Rui Costa é o mais novo senador da Bahia. Ele garantiu uma das duas vagas do Estado nas eleições deste domingo, 4, após receber 30,06% de votos válidos, ficando na primeira colocação. O resultado confirmou o cenário já previsto pela pesquisa AtlasIntel/ATARDE no levantamento divulgado no sábado, 3.

Mas, além de conquistar uma vaga na Casa Alta, o ex-ministro e ex-governador da Bahia quebrou dois recordes em eleições aqui na Bahia, um deles pessoal.

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Rui Costa bate recorde de Jaques Wagner

Com os 4.332.601 votos recebidos nas urnas, hoje, Rui Costa bateu o recorde de votos entre os candidatos ao Senado, que pertencia a Jaques Wagner (PT): em 2018, ele teve 4.253.331 sufrágios.

Além disso, se forem consideradas figuras históricas da política baiana, a exemplo do ex-senador e ex-governador Antônio Carlos Magalhães, a diferença ainda é mais chamativa. Em 2022, em seu melhor desempenho, ACM teve 2.995.559 votos.

"Marca pessoal" de Rui Costa também foi batida

A eleição de Rui Costa ao Senado também resultou na quebra de um "recorde pessoal". Em 2018, quando ele era candidato à reeleição ao governo da Bahia, ele recebeu 5.096.062 votos, a maior da história.

Trajetória política de Rui Costa

Rui Costa (PT) construiu sua trajetória política a partir da atuação no Legislativo e no Executivo, com destaque para os dois mandatos à frente do Governo da Bahia, entre 2015 e 2022, e para a passagem pela Casa Civil da Presidência da República, a partir de janeiro de 2023, durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Engenheiro formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Rui Costa iniciou sua trajetória política no movimento sindical e foi eleito deputado federal em 2010. Antes disso, ocupou cargos na administração estadual, entre eles o de secretário de Relações Institucionais e chefe da Casa Civil do governo Jaques Wagner. Em 2014, foi eleito governador da Bahia e reeleito em 2018, permanecendo no cargo até o fim de 2022.

Caminho de Rui Costa no governo da Bahia

Durante seus oito anos no comando do Executivo baiano, Rui Costa manteve índices expressivos de aprovação popular. Pesquisa Datafolha divulgada em agosto de 2022 apontou que 80% dos eleitores avaliavam sua gestão como ótima, boa ou regular, enquanto 47% a classificavam como ótima ou boa. O levantamento ouviu 1.008 pessoas com 16 anos ou mais e tinha margem de erro de três pontos percentuais.

Em setembro daquele ano, outra pesquisa Datafolha mostrou que 49% dos entrevistados consideravam o governo Rui Costa ótimo ou bom, enquanto 32% avaliavam a administração como regular. O índice de reprovação, que reunia as avaliações ruim e péssima, era de 15%. Os dados indicavam que, mesmo na reta final do segundo mandato, o governador mantinha uma avaliação favorável entre parcela significativa do eleitorado baiano.

A gestão estadual foi marcada por investimentos em infraestrutura, educação, saúde e segurança pública, além da ampliação da rede de serviços públicos. Ao longo do período, o governo também buscou fortalecer a presença do Estado no interior, com obras e ações em diferentes regiões da Bahia. A avaliação do desempenho administrativo, contudo, variava conforme o segmento do eleitorado e a região pesquisada.

Rui Costa assume ministério no governo Lula 3

Com o encerramento do segundo mandato, Rui Costa passou a integrar o governo federal. Em janeiro de 2023, assumiu o Ministério da Casa Civil, uma das principais estruturas de coordenação da Presidência da República. A pasta tem entre suas atribuições a articulação entre os ministérios, o acompanhamento de programas prioritários e a coordenação de ações estratégicas do governo.

Na Casa Civil, Rui Costa participou da organização e do acompanhamento de iniciativas federais, com destaque para a retomada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), voltado à execução de obras de infraestrutura e à ampliação dos investimentos públicos e privados. A atuação também envolveu a coordenação de projetos prioritários e o monitoramento de ações conduzidas por diferentes áreas do governo federal.