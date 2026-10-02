Veja quem pode ser eleito para a Câmara e Alba no domingo (4/10)

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Além dos pleitos à Presidência da República, Senado e governo do Estado, os eleitores da Bahia irão às urnas, no próximo domingo, 4, para escolher os seus representantes para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e Câmara dos Deputados, em Brasília.

Ao todo, são 102 vagas em disputa: 39 para a Casa Baixa e outras 63 para o parlamento baiano. Levando em consideração as últimas eleições (2022), a renovação das duas casas ficou da seguinte forma: 20,5% na Câmara e aproximadamente 40% na Alba.

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Projeção de deputados eleitos na Câmara e Alba

O portal A TARDE fez um levantamento junto a analistas políticos e traz uma projeção que leva em conta os seguintes fatores:

Vagas a serem conquistadas por partido/federação

Nomes favoritos

Nomes que disputam as últimas vagas

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Kayo Magalhaes | Câmara dos deputados

Cenário na Câmara dos Deputados

Federação PT/PCdoB/PV - 8 a 9 vagas

Favoritos

Lucas Reis

Ivoneide Caetano

Zé Neto

Jorge Solla

Bacelar

Daniel Almeida

Alice Portugal

Brigam pelas 2 ou 3 vagas restantes

Olívia Santana

Waldenor Pereira

Afonso Florence

Valmir Assunção

Joseíldo Ramos

Federação União Brasil/PP - 9 a 10 vagas

Favoritos

Elmar Nascimento

Cláudio Cajado

Dal Barreto

Paulo Azi

Arthur Maia

Manuel Rocha

Sandro Filho

Brigam pelas 2 ou 3 vagas restantes

Robinho

Leur Lomanto Jr

Cacá Leão

Ditinho Avivip

Zito Barbosa

Jorge Araújo

Zé Chico

PSD - 6 a 7 vagas

Favoritos

Daniel Alencar

Antônio Brito

Gabriel Nunes

Sérgio Brito

Brigam pelas 2 ou 3 vagas restantes

Paulo Magalhães

Raimundo da Pesca

Charles Fernandes

Adriano Lima

Bebeto Galvão

Republicanos - 4 a 5 vagas

Favoritos

Diego Coronel

Leo Prates

Márcio Marinho

Brigam pelas 1 ou 2 vagas restantes

Rogéria Santos

Marcelo Nilo

Luiz Argolo

Soldado Correa

Kel Torres

PL - 3 a 4 vagas

Favoritos

Roberta Roma

Capitão Alden

Brigam pelas 1 ou 2 vagas restantes

Jonga Bacelar

Leandro de Jesus

Raissa Soares

Avante - 1 a 2 vagas

Favoritos

Neto Carletto

Brigam pela última vaga

Sargento Isidório

Elmo Vaz

Dr. Marcelo

Federação PSDB/Cidadania - 2 a 3 vagas

Favoritos

Adolfo Viana

Carlos Muniz Filho

Brigam pela última vaga

Débora Santana

Flávio Matos

Maurício Trindade

Marcell Moraes

Valdemar da Connect

Duda Sanches

PSB - 2 vagas

Favorito

Mário Negromonte Júnior

Brigam pela última vaga

Lídice da Mata

Vitor Bonfim

MDB - 1 a 2 vagas

Brigam pela vaga

Ricardo Maia

Jayme Vieira Lima

PDT - 0 ou 1

Favorito para garantir a eventual vaga

Félix Mendonça Jr

Fachada da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) - Foto: Divulgação/Alba

Cenário na Alba

Federação PT/PCdoB/PV

Favoritos

Rowenna Brito

Rosemberg Pinto

Zé Raimundo

Osni Cardoso

Eduardo Salles

Junior Muniz

Roberto Carlos

Fabrício Falcão

Bobô

Marquinho Viana

Brigam pelas 5 ou 6 vagas restantes

Euclides Fernandes

Fabíola Mansur

Antônio Henrique Júnior

Júlio Pinheiro

Vilma Reis

Juvenilson Passos

Tagner

Neusa Cadore

Fátima Nunes

Zó

Federação União Brasil/PP - 11 a 12 vagas

Favoritos

Elinaldo Araújo

Pedro Tavares

Sandro Régis

Luciano Simões Filho

Brigam pelas 7 ou 8 vagas restantes

Kátia Oliveira

Júnior Nascimento

Hassan

Penalva

Dr. Pitágoras

Marcelinho Veiga

Cafu Barreto

Paulo Magalhães Júnior

Wagner de Sheila

Gordinho da Favela

Geremias Mascarenhas

Big Lobo

PSD - 8 a 9 vagas

Favoritos

Ivana Bastos

Alex da Piatã

Denise Menezes

Niltinho

Andrea Castro

Eduardo Alencar

Ludmila Fiscina

Brigam pelas últimas 1 ou 2 vagas

Ricardo Rodrigues

Cláudia Oliveira

Jusmari Oliveira

Quinho Tigre

Thiancle

Felipe Santana

Marcone Amaral

PL - 6 a 7 vagas

Favoritos

Samuel Júnior

Jânio Natal Júnior

Igor Dominguez

Brigam pelas últimas 3 ou 4 vagas

Paulo Câmara

Cinthya Marabá

Diego Castro

Cézar Leite

Soldado Prisco

Tenóbio

Thiego Martins

Matheus Cambuí

Bocka Pixaim

Josiflora

Avante - 5 vagas

Favoritos

João de Furão

Laerte do Vando

Vitor Azevedo

Brigam pelas últimas duas vagas

Felipe Duarte

Luciano Araújo

Patrick Lopes

Silva Neto

Leo de Neco

Republicanos - 4 a 5 vagas

Favoritos

Angelo Coronel Filho

José de Arimatéia

Jurailton Santos

Thiago Gileno

Brigam pela última vaga

Investigador Douglas Pithon

Doutora Lara

PDT - 3 a 4 vagas

Favoritos

Luciano Pinheiro

Marcinho Oliveira

Brigam pelas últimas 2 vagas

Neto Coelho

Rafa Meirelles

Cacau da Mata

Tom Meu Amigo

Federação PSDB/Cidadania - 3 a 4 vagas

Favoritos

Tiago Correia

Jordávio Ramos

Brigam pelas últimas 2 vagas

Colbert Martins

Coronel Sturaro

Luizinho Sobral

Rosalvo

Professor Luciano

Anderson Ninho

Alexandre Tchaca

Pedro Américo

Binho da Laje

MDB - 2 a 3 vagas

Favoritos

Rogério Andrade

Carlinhos Sobral

Brigam pela última vaga

David Rios

Matheus Ferreira

PSOL - 1 vaga

Brigam pela vaga

Hilton Coelho

Kleber Rosa

Jhonatas Monteiro

PSB - 0 ou 1 vaga

Principal nome