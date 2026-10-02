ELEIÇÕES NA BAHIA
Veja quem pode ser eleito para a Câmara e Alba no domingo (4/10)
Portal A TARDE fez levantamento junto a analistas políticos e traz projeção
Além dos pleitos à Presidência da República, Senado e governo do Estado, os eleitores da Bahia irão às urnas, no próximo domingo, 4, para escolher os seus representantes para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e Câmara dos Deputados, em Brasília.
Ao todo, são 102 vagas em disputa: 39 para a Casa Baixa e outras 63 para o parlamento baiano. Levando em consideração as últimas eleições (2022), a renovação das duas casas ficou da seguinte forma: 20,5% na Câmara e aproximadamente 40% na Alba.
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Projeção de deputados eleitos na Câmara e Alba
O portal A TARDE fez um levantamento junto a analistas políticos e traz uma projeção que leva em conta os seguintes fatores:
- Vagas a serem conquistadas por partido/federação
- Nomes favoritos
- Nomes que disputam as últimas vagas
Cenário na Câmara dos Deputados
Federação PT/PCdoB/PV - 8 a 9 vagas
Favoritos
- Lucas Reis
- Ivoneide Caetano
- Zé Neto
- Jorge Solla
- Bacelar
- Daniel Almeida
- Alice Portugal
Brigam pelas 2 ou 3 vagas restantes
- Olívia Santana
- Waldenor Pereira
- Afonso Florence
- Valmir Assunção
- Joseíldo Ramos
Federação União Brasil/PP - 9 a 10 vagas
Favoritos
- Elmar Nascimento
- Cláudio Cajado
- Dal Barreto
- Paulo Azi
- Arthur Maia
- Manuel Rocha
- Sandro Filho
Brigam pelas 2 ou 3 vagas restantes
- Robinho
- Leur Lomanto Jr
- Cacá Leão
- Ditinho Avivip
- Zito Barbosa
- Jorge Araújo
- Zé Chico
PSD - 6 a 7 vagas
Favoritos
- Daniel Alencar
- Antônio Brito
- Gabriel Nunes
- Sérgio Brito
Brigam pelas 2 ou 3 vagas restantes
- Paulo Magalhães
- Raimundo da Pesca
- Charles Fernandes
- Adriano Lima
- Bebeto Galvão
Republicanos - 4 a 5 vagas
Favoritos
- Diego Coronel
- Leo Prates
- Márcio Marinho
Brigam pelas 1 ou 2 vagas restantes
- Rogéria Santos
- Marcelo Nilo
- Luiz Argolo
- Soldado Correa
- Kel Torres
PL - 3 a 4 vagas
Favoritos
- Roberta Roma
- Capitão Alden
Brigam pelas 1 ou 2 vagas restantes
- Jonga Bacelar
- Leandro de Jesus
- Raissa Soares
Avante - 1 a 2 vagas
Favoritos
- Neto Carletto
Brigam pela última vaga
- Sargento Isidório
- Elmo Vaz
- Dr. Marcelo
Federação PSDB/Cidadania - 2 a 3 vagas
Favoritos
- Adolfo Viana
- Carlos Muniz Filho
Brigam pela última vaga
- Débora Santana
- Flávio Matos
- Maurício Trindade
- Marcell Moraes
- Valdemar da Connect
- Duda Sanches
PSB - 2 vagas
Favorito
- Mário Negromonte Júnior
Brigam pela última vaga
- Lídice da Mata
- Vitor Bonfim
MDB - 1 a 2 vagas
Brigam pela vaga
- Ricardo Maia
- Jayme Vieira Lima
PDT - 0 ou 1
Favorito para garantir a eventual vaga
- Félix Mendonça Jr
Cenário na Alba
Federação PT/PCdoB/PV
Favoritos
- Rowenna Brito
- Rosemberg Pinto
- Zé Raimundo
- Osni Cardoso
- Eduardo Salles
- Junior Muniz
- Roberto Carlos
- Fabrício Falcão
- Bobô
- Marquinho Viana
- Brigam pelas 5 ou 6 vagas restantes
- Euclides Fernandes
- Fabíola Mansur
- Antônio Henrique Júnior
- Júlio Pinheiro
- Vilma Reis
- Juvenilson Passos
- Tagner
- Neusa Cadore
- Fátima Nunes
- Zó
Federação União Brasil/PP - 11 a 12 vagas
Favoritos
- Elinaldo Araújo
- Pedro Tavares
- Sandro Régis
- Luciano Simões Filho
Brigam pelas 7 ou 8 vagas restantes
- Kátia Oliveira
- Júnior Nascimento
- Hassan
- Penalva
- Dr. Pitágoras
- Marcelinho Veiga
- Cafu Barreto
- Paulo Magalhães Júnior
- Wagner de Sheila
- Gordinho da Favela
- Geremias Mascarenhas
- Big Lobo
PSD - 8 a 9 vagas
Favoritos
- Ivana Bastos
- Alex da Piatã
- Denise Menezes
- Niltinho
- Andrea Castro
- Eduardo Alencar
- Ludmila Fiscina
Brigam pelas últimas 1 ou 2 vagas
- Ricardo Rodrigues
- Cláudia Oliveira
- Jusmari Oliveira
- Quinho Tigre
- Thiancle
- Felipe Santana
- Marcone Amaral
PL - 6 a 7 vagas
Favoritos
- Samuel Júnior
- Jânio Natal Júnior
- Igor Dominguez
Brigam pelas últimas 3 ou 4 vagas
- Paulo Câmara
- Cinthya Marabá
- Diego Castro
- Cézar Leite
- Soldado Prisco
- Tenóbio
- Thiego Martins
- Matheus Cambuí
- Bocka Pixaim
- Josiflora
Avante - 5 vagas
Favoritos
- João de Furão
- Laerte do Vando
- Vitor Azevedo
Brigam pelas últimas duas vagas
- Felipe Duarte
- Luciano Araújo
- Patrick Lopes
- Silva Neto
- Leo de Neco
Republicanos - 4 a 5 vagas
Favoritos
- Angelo Coronel Filho
- José de Arimatéia
- Jurailton Santos
- Thiago Gileno
Brigam pela última vaga
- Investigador Douglas Pithon
- Doutora Lara
PDT - 3 a 4 vagas
Favoritos
- Luciano Pinheiro
- Marcinho Oliveira
Brigam pelas últimas 2 vagas
- Neto Coelho
- Rafa Meirelles
- Cacau da Mata
- Tom Meu Amigo
Federação PSDB/Cidadania - 3 a 4 vagas
Favoritos
- Tiago Correia
- Jordávio Ramos
Brigam pelas últimas 2 vagas
- Colbert Martins
- Coronel Sturaro
- Luizinho Sobral
- Rosalvo
- Professor Luciano
- Anderson Ninho
- Alexandre Tchaca
- Pedro Américo
- Binho da Laje
MDB - 2 a 3 vagas
Favoritos
- Rogério Andrade
- Carlinhos Sobral
- Brigam pela última vaga
- David Rios
- Matheus Ferreira
PSOL - 1 vaga
Brigam pela vaga
- Hilton Coelho
- Kleber Rosa
- Jhonatas Monteiro
PSB - 0 ou 1 vaga
Principal nome
- Professor Marinho