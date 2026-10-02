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ELEIÇÕES NA BAHIA

Veja quem pode ser eleito para a Câmara e Alba no domingo (4/10)

Portal A TARDE fez levantamento junto a analistas políticos e traz projeção

Yuri Abreu
Por
Urna eletrônica
Urna eletrônica - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

Além dos pleitos à Presidência da República, Senado e governo do Estado, os eleitores da Bahia irão às urnas, no próximo domingo, 4, para escolher os seus representantes para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e Câmara dos Deputados, em Brasília.

Ao todo, são 102 vagas em disputa: 39 para a Casa Baixa e outras 63 para o parlamento baiano. Levando em consideração as últimas eleições (2022), a renovação das duas casas ficou da seguinte forma: 20,5% na Câmara e aproximadamente 40% na Alba.

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Projeção de deputados eleitos na Câmara e Alba

O portal A TARDE fez um levantamento junto a analistas políticos e traz uma projeção que leva em conta os seguintes fatores:

  • Vagas a serem conquistadas por partido/federação
  • Nomes favoritos
  • Nomes que disputam as últimas vagas
Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Kayo Magalhaes | Câmara dos deputados

Cenário na Câmara dos Deputados

Federação PT/PCdoB/PV - 8 a 9 vagas

Favoritos

  • Lucas Reis
  • Ivoneide Caetano
  • Zé Neto
  • Jorge Solla
  • Bacelar
  • Daniel Almeida
  • Alice Portugal

Brigam pelas 2 ou 3 vagas restantes

  • Olívia Santana
  • Waldenor Pereira
  • Afonso Florence
  • Valmir Assunção
  • Joseíldo Ramos

Federação União Brasil/PP - 9 a 10 vagas

Favoritos

  • Elmar Nascimento
  • Cláudio Cajado
  • Dal Barreto
  • Paulo Azi
  • Arthur Maia
  • Manuel Rocha
  • Sandro Filho

Brigam pelas 2 ou 3 vagas restantes

  • Robinho
  • Leur Lomanto Jr
  • Cacá Leão
  • Ditinho Avivip
  • Zito Barbosa
  • Jorge Araújo
  • Zé Chico

PSD - 6 a 7 vagas

Favoritos

  • Daniel Alencar
  • Antônio Brito
  • Gabriel Nunes
  • Sérgio Brito

Brigam pelas 2 ou 3 vagas restantes

  • Paulo Magalhães
  • Raimundo da Pesca
  • Charles Fernandes
  • Adriano Lima
  • Bebeto Galvão

Republicanos - 4 a 5 vagas

Favoritos

  • Diego Coronel
  • Leo Prates
  • Márcio Marinho

Brigam pelas 1 ou 2 vagas restantes

  • Rogéria Santos
  • Marcelo Nilo
  • Luiz Argolo
  • Soldado Correa
  • Kel Torres

PL - 3 a 4 vagas

Favoritos

  • Roberta Roma
  • Capitão Alden

Brigam pelas 1 ou 2 vagas restantes

  • Jonga Bacelar
  • Leandro de Jesus
  • Raissa Soares

Avante - 1 a 2 vagas

Favoritos

  • Neto Carletto

Brigam pela última vaga

  • Sargento Isidório
  • Elmo Vaz
  • Dr. Marcelo

Federação PSDB/Cidadania - 2 a 3 vagas

Favoritos

  • Adolfo Viana
  • Carlos Muniz Filho

Brigam pela última vaga

  • Débora Santana
  • Flávio Matos
  • Maurício Trindade
  • Marcell Moraes
  • Valdemar da Connect
  • Duda Sanches

PSB - 2 vagas

Favorito

  • Mário Negromonte Júnior

Brigam pela última vaga

  • Lídice da Mata
  • Vitor Bonfim

MDB - 1 a 2 vagas

Brigam pela vaga

  • Ricardo Maia
  • Jayme Vieira Lima

PDT - 0 ou 1

Favorito para garantir a eventual vaga

  • Félix Mendonça Jr
Fachada da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)
Fachada da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) - Foto: Divulgação/Alba

Cenário na Alba

Federação PT/PCdoB/PV

Favoritos

  • Rowenna Brito
  • Rosemberg Pinto
  • Zé Raimundo
  • Osni Cardoso
  • Eduardo Salles
  • Junior Muniz
  • Roberto Carlos
  • Fabrício Falcão
  • Bobô
  • Marquinho Viana
  • Brigam pelas 5 ou 6 vagas restantes
  • Euclides Fernandes
  • Fabíola Mansur
  • Antônio Henrique Júnior
  • Júlio Pinheiro
  • Vilma Reis
  • Juvenilson Passos
  • Tagner
  • Neusa Cadore
  • Fátima Nunes

Federação União Brasil/PP - 11 a 12 vagas

Favoritos

  • Elinaldo Araújo
  • Pedro Tavares
  • Sandro Régis
  • Luciano Simões Filho

Brigam pelas 7 ou 8 vagas restantes

  • Kátia Oliveira
  • Júnior Nascimento
  • Hassan
  • Penalva
  • Dr. Pitágoras
  • Marcelinho Veiga
  • Cafu Barreto
  • Paulo Magalhães Júnior
  • Wagner de Sheila
  • Gordinho da Favela
  • Geremias Mascarenhas
  • Big Lobo

PSD - 8 a 9 vagas

Favoritos

  • Ivana Bastos
  • Alex da Piatã
  • Denise Menezes
  • Niltinho
  • Andrea Castro
  • Eduardo Alencar
  • Ludmila Fiscina

Brigam pelas últimas 1 ou 2 vagas

  • Ricardo Rodrigues
  • Cláudia Oliveira
  • Jusmari Oliveira
  • Quinho Tigre
  • Thiancle
  • Felipe Santana
  • Marcone Amaral

PL - 6 a 7 vagas

Favoritos

  • Samuel Júnior
  • Jânio Natal Júnior
  • Igor Dominguez

Brigam pelas últimas 3 ou 4 vagas

  • Paulo Câmara
  • Cinthya Marabá
  • Diego Castro
  • Cézar Leite
  • Soldado Prisco
  • Tenóbio
  • Thiego Martins
  • Matheus Cambuí
  • Bocka Pixaim
  • Josiflora

Avante - 5 vagas

Favoritos

  • João de Furão
  • Laerte do Vando
  • Vitor Azevedo

Brigam pelas últimas duas vagas

  • Felipe Duarte
  • Luciano Araújo
  • Patrick Lopes
  • Silva Neto
  • Leo de Neco

Republicanos - 4 a 5 vagas

Favoritos

  • Angelo Coronel Filho
  • José de Arimatéia
  • Jurailton Santos
  • Thiago Gileno

Brigam pela última vaga

  • Investigador Douglas Pithon
  • Doutora Lara

PDT - 3 a 4 vagas

Favoritos

  • Luciano Pinheiro
  • Marcinho Oliveira

Brigam pelas últimas 2 vagas

  • Neto Coelho
  • Rafa Meirelles
  • Cacau da Mata
  • Tom Meu Amigo

Federação PSDB/Cidadania - 3 a 4 vagas

Favoritos

  • Tiago Correia
  • Jordávio Ramos

Brigam pelas últimas 2 vagas

  • Colbert Martins
  • Coronel Sturaro
  • Luizinho Sobral
  • Rosalvo
  • Professor Luciano
  • Anderson Ninho
  • Alexandre Tchaca
  • Pedro Américo
  • Binho da Laje

MDB - 2 a 3 vagas

Favoritos

  • Rogério Andrade
  • Carlinhos Sobral
  • Brigam pela última vaga
  • David Rios
  • Matheus Ferreira

PSOL - 1 vaga

Brigam pela vaga

  • Hilton Coelho
  • Kleber Rosa
  • Jhonatas Monteiro

PSB - 0 ou 1 vaga

Principal nome

  • Professor Marinho
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Assembleia Legislativa da Bahia Câmara dos Deputados eleições na Bahia

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