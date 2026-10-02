Jerônimo Rodrigues encerra campanha pedindo voto para continuar mudando a Bahia

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, subiu o tom na noite de quinta-feira, 1º, contra a oposição durante ato em Senhor do Bonfim, no norte baiano. No último comício antes da eleição, o petista fez questão de reafirmar o projeto liderado pelo presidente Lula.

“Antes de nós, ninguém olhava para o interior. Ficavam em Salvador, de frente para o mar, aquele marzão lindo que a Bahia tem. Mas de costas para nós do interior. Principalmente para os municípios pequenos. Não olhavam para nós”, disse Jerônimo.

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Comício de Jerônimo Rodrigues (PT) em Senhor do Bonfim - Foto: Adriel Francisco | Assessoria do candidato

Durante discurso, o petista também mencionou o investimento que fez para os municípios baianos ao longo do seu primeiro mandato. Ao todo, foram 740 escolas e 15 hospitais entregues em três anos e meio.

“Pode perguntar a qualquer prefeito de cidade pequena. Nenhum deles tem menos de R$ 30 milhões investidos. Tem escola grande, pavimentação, água”, afirmou.

Na cidade de Senhor do Bonfim, por exemplo, o governo destinou R$ 225,3 milhões em obras, segundo informou a assessoria do petista. O território do Piemonte Norte do Itapicuru já soma R$ 887,6 milhões no governo Jerônimo.

Por fim, Jerônimo convidou os baianos "a seguirem mudando a Bahia e o Brasil no próximo domingo, 4".

Agenda de Jerônimo Rodrigues nesta sexta-feira, 2

A 2 dias da decisão final nas urnas eletrônicas, o candidato à reeleição passará por quatro cidades, em campanha política: