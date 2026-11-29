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A Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal, ligada ao Ministério Público Federal (MPF), recomendou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) a rejeição das contas da campanha vitoriosa de Michelle Bolsonaro (PL-DF) ao Senado.

O órgão apontou como irregularidade grave o uso de recursos públicos para financiar materiais de campanha de candidatos a deputado federal e distrital de outros partidos.

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Segundo a Procuradoria, a campanha transferiu R$ 424,20 do fundo eleitoral para candidatos do MDB, Democrata e DC.

A legislação eleitoral, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não permite que candidaturas majoritárias, como a de Michelle, repassem recursos do fundo eleitoral a candidatos proporcionais de outras legendas, mesmo quando são aliadas.

A campanha reconheceu a falha e devolveu o dinheiro aos cofres públicos. Para o MPF, porém, o baixo valor não afasta a gravidade da irregularidade. O órgão argumentou que a aprovação das contas com ressalvas só é possível quando as falhas não têm natureza grave.

Defesa pede aprovação das contas

Em manifestação ao TRE-DF, os advogados de Michelle contestaram o parecer do MPF e pediram a aprovação das contas com ressalvas, em linha com a avaliação da área técnica do tribunal.

A defesa argumentou que os R$ 424,20 representam apenas 0,01% dos mais de R$ 3,5 milhões gastos na campanha e que o valor foi devolvido por Pix antes mesmo da manifestação da Procuradoria.

Os advogados também afirmaram que o MPF citou apenas parte de um precedente do TSE sobre transferências entre partidos. Segundo a defesa, no mesmo julgamento, a Corte aprovou contas com ressalvas por considerar irrisório o impacto financeiro da irregularidade.

MPF aponta outras falhas na prestação de contas

Além da transferência de recursos, a Procuradoria identificou uma nota fiscal de R$ 2,3 mil emitida para o CNPJ da campanha, mas não registrada na prestação de contas. A defesa atribuiu o problema a um erro na emissão do documento, mas não apresentou comprovante de cancelamento.

Para o MPF, a despesa configura um gasto realizado fora da conta oficial da campanha e, por isso, o valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional. A quantia corresponde a 0,06% do total gasto.