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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado desde a última semana no DF Star, em Brasília, voltou a 'evacuar', segundo sua esposa, a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF).

Em post nas redes sociais, nesta sexta-feira, 27, Michelle Bolsonaro escreveu que o político já teve a sonda nasogástrica retirada, além de voltar a fazer a barba sozinho.

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Bolsonaro também deve fazer sessões de fisioterapia e poderá tomar um "caldinho", segundo a ex-primeira-dama.

“Ontem, foi retirada a sonda nasogástrica. Hoje, ele já conseguiu evacuar, fez a própria barba e fará as sessões de fisioterapia. Também será oferecido um caldinho”, afirmou a senadora eleita, que toma posse em fevereiro do próximo ano.

Bolsonaro teve missa celebrada por Padre Kelmon

Michelle Bolsonaro ainda agradeceu a Padre Kelmon, hoje no PL, por ter celebrado uma missa em frente ao hospital, na quarta, 25, pela melhora da saúde do ex-presidente.

“Agradeço ao Padre Kelmon pela missa e a todos que estão em oração pela melhora dele”, agradeceu a ex-primeira-dama.