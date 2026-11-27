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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o senador Camilo Santana (PT-CE) na noite desta quinta-feira, 26, para o cargo de ministro da Casa Civil. As informações são do blog de Maria Flor, do g1.

Segundo fontes do governo, Camilo Santana aceitou o convite e pode ser anunciado entre esta sexta-feira, 27, e o início da próxima semana. Ainda não há, no entanto, confirmação oficial do governo nem do presidente.

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Camilo viajou com Lula nesta sexta-feira, 27, para o Rio de Janeiro. O petista cumpre agendas no estado, e retorna a Brasília no fim do dia.

Quem é Camilo Santana?

Camilo Santana (PT) foi governador do Ceará por dois mandatos, entre 2015 e 2022, e ministro da Educação no terceiro governo Lula, de 2023 a 2024. Atualmente, o político é senador pelo estado.

A escolha de Camilo deve ser o segundo anúncio do presidente sobre cargos do primeiro escalão do seu novo governo, a partir de 5 de janeiro. Nessa quinta, 26, Luiz Carlos Trabuco foi anunciado como o próximo ministro da Fazenda.