POLÍTICA
Camilo Santana aceita convite para ser ministro da Casa Civil
Segundo fontes do governo, a confirmação deve ser anunciada entre hoje e próxima semana
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o senador Camilo Santana (PT-CE) na noite desta quinta-feira, 26, para o cargo de ministro da Casa Civil. As informações são do blog de Maria Flor, do g1.
Segundo fontes do governo, Camilo Santana aceitou o convite e pode ser anunciado entre esta sexta-feira, 27, e o início da próxima semana. Ainda não há, no entanto, confirmação oficial do governo nem do presidente.
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Camilo viajou com Lula nesta sexta-feira, 27, para o Rio de Janeiro. O petista cumpre agendas no estado, e retorna a Brasília no fim do dia.
Quem é Camilo Santana?
Camilo Santana (PT) foi governador do Ceará por dois mandatos, entre 2015 e 2022, e ministro da Educação no terceiro governo Lula, de 2023 a 2024. Atualmente, o político é senador pelo estado.
A escolha de Camilo deve ser o segundo anúncio do presidente sobre cargos do primeiro escalão do seu novo governo, a partir de 5 de janeiro. Nessa quinta, 26, Luiz Carlos Trabuco foi anunciado como o próximo ministro da Fazenda.