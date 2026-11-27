DECISÃO
Lula "bate o martelo" e vai escolher uma mulher para o STF
Indicação do nome é aguardada até o fim da próxima semana
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou a aliados mais próximos que já tomou uma decisão sobre a indicação para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A sinalização, até o momento, é de que o presidente pretende escolher uma mulher para ocupar a cadeira na Corte.
Com isso, o advogado-geral da União, Jorge Messias, deixa de integrar a lista de cotados para a primeira vaga, segundo informações obtidas pela colunista Daniel Lima, do UOL, com auxiliares do petista — Messias, inclusive, já teria sido informado sobre a decisão.
AGU fora da disputa
Entre aliados do advogado-geral da União, a notícia foi recebida com frustração e resignação. A avaliação desse grupo é de que a atuação de Messias durante os momentos mais tensos da disputa eleitoral, quando a Polícia Federal também foi envolvida nos embates, teria pesado contra sua indicação.
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Mulheres cotadas para o STF
Entre os nomes mencionados como possíveis escolhas estão:
- A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Estela Aranha;
- A advogada Edilene Lôbo, única mulher negra entre as citadas.
Também aparecem na lista duas integrantes do Superior Tribunal Militar (STM):
- A presidente da Corte, Maria Elizabeth Guimarães;
- A ministra Veronica Sterman.
Outros nomes chegaram a ser mencionados nos bastidores, mas são considerados menos prováveis por aliados do presidente. A expectativa é a de que a indicação seja dada até o fim da próxima semana.
Lula sonda ministros do STF sobre três mulheres para vaga aberta
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sinalizado que pode desistir de indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), diante da resistência que o nome enfrenta no Senado.
Embora Messias continue sendo o favorito do petista, segundo informações da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, Lula avalia outras possibilidades.
Indisposto a indicar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga aberta após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, o presidente daria preferência a mulheres.