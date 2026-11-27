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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou a aliados mais próximos que já tomou uma decisão sobre a indicação para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A sinalização, até o momento, é de que o presidente pretende escolher uma mulher para ocupar a cadeira na Corte.

Com isso, o advogado-geral da União, Jorge Messias, deixa de integrar a lista de cotados para a primeira vaga, segundo informações obtidas pela colunista Daniel Lima, do UOL, com auxiliares do petista — Messias, inclusive, já teria sido informado sobre a decisão.

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AGU fora da disputa

Entre aliados do advogado-geral da União, a notícia foi recebida com frustração e resignação. A avaliação desse grupo é de que a atuação de Messias durante os momentos mais tensos da disputa eleitoral, quando a Polícia Federal também foi envolvida nos embates, teria pesado contra sua indicação.

Mulheres cotadas para o STF

Entre os nomes mencionados como possíveis escolhas estão:

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Estela Aranha ;

; A advogada Edilene Lôbo , única mulher negra entre as citadas.

Também aparecem na lista duas integrantes do Superior Tribunal Militar (STM):

A presidente da Corte, Maria Elizabeth Guimarães ;

; A ministra Veronica Sterman .

Outros nomes chegaram a ser mencionados nos bastidores, mas são considerados menos prováveis por aliados do presidente. A expectativa é a de que a indicação seja dada até o fim da próxima semana.

Lula sonda ministros do STF sobre três mulheres para vaga aberta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sinalizado que pode desistir de indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), diante da resistência que o nome enfrenta no Senado.

Embora Messias continue sendo o favorito do petista, segundo informações da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, Lula avalia outras possibilidades.

Indisposto a indicar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga aberta após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, o presidente daria preferência a mulheres.

