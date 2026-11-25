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O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) reagiu à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, de que o Banco de Brasília (BRB) perderá, na próxima sexta-feira, 27, a exclusividade sobre os depósitos judiciais da Bahia.

A instituição financeira havia pedido mais 180 dias para manter o contrato com a Corte baiana, mas o STF negou a solicitação por entender que as condições da prorrogação anterior não foram cumpridas.

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Em nota (veja na íntegra abaixo), o TJ-BA informou ter tomado conhecimento da decisão proferida por Fux, ainda na terça-feira, 24. A Presidência do Tribunal, então, retomou, de imediato, a implantação do projeto Depósito Seguro.

Nova empresa está sendo contratada

Entre suas ações, inclui a contratação da Caixa Econômica Federal para assumir a prestação do serviço.

"As equipes técnicas do TJBA estão adotando as providências necessárias à transição com o menor impacto possível para a sociedade baiana. Em breve, será novamente disponibilizada a página informativa aos usuários internos e externos, com canal de suporte dedicado", diz um trecho da nota do Tribunal.

Confira na íntegra a nota do TJ-BA

"O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) informa ter tomado conhecimento, no final do dia 24 de novembro do ano em curso, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional n. 96.420, que julgou prejudicada a referida demanda.

Em termos objetivos, foi fixado o dia 27 de novembro, sexta-feira, como termo final da vigência do contrato de depósitos judiciais com o Banco Regional de Brasília (BRB), indeferindo-se o pleito, da instituição financeira, de nova prorrogação judicial do negócio jurídico por mais 6 (seis) meses.

Diante desse cenário, a Presidência do TJBA retomou, de imediato, a implantação do projeto Depósito Seguro, que, dentre suas ações, inclui a contratação da Caixa Econômica Federal para assumir a prestação do serviço.

As equipes técnicas do TJBA estão adotando as providências necessárias à transição com o menor impacto possível para a sociedade baiana.

Em breve, será novamente disponibilizada a página informativa aos usuários internos e externos, com canal de suporte dedicado.

Além disso, todas as medidas disponíveis serão utilizadas para garantir a migração integral dos recursos depositados no BRB."