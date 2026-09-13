BRB se diz vítima de fraude e cobra não ligação com antigos gestores

Após a quebra de sigilo do caso Banco Master, o Banco de Brasília (BRB) lançou uma nota de esclarecimento afirmando ter sido vítima de “atos criminosos” e destacando uma série de providências tomadas após a troca da administração.

Entre as medidas adotadas divulgadas na nota oficial, o banco contratou o escritório de advocacia Machado e Meyer, que contou com o apoio técnico da consultoria Kroll, para investigar as operações que são alvo das apurações. De acordo com o BRB, o levantamento realizado internamente também auxiliou no andamento das investigações da Polícia Federal (PF).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Os achados da auditoria foram encaminhados às autoridades competentes, incluindo Polícia Federal, Ministério Público Federal, Banco Central, CVM e instâncias do Poder Judiciário, para as providências cabíveis”, informou.

A instituição afirmou ainda que a apuração conduzida no BRB contribuiu “significativamente” para os resultados obtidos pela Polícia Federal no inquérito em curso. O trabalho também teria ajudado a dar início a uma nova linha de investigação, relacionada à suspeita de gestão fraudulenta por ex-gestores do banco.

BRB destaca mudanças após troca de gestão

Na manifestação, o BRB destacou a distinção entre a atual administração e os antigos dirigentes da instituição. “O BRB, por meio de sua atual gestão, reforça que os ex-dirigentes não devem ser confundidos com a instituição”, declarou.

Além da realização da auditoria forense, análise investigativa e detalhada dos registros financeiros para descobrir fraudes, o banco informou que tem adotado medidas administrativas, extrajudiciais e judiciais para proteger seu patrimônio e buscar a responsabilização de possíveis envolvidos nas irregularidades que estão sendo apuradas.

A instituição brasiliense também afirmou que a divulgação dos documentos ajuda a detalhar as providências tomadas pela atual gestão diante das suspeitas. Entre as mudanças está a renovação completa da diretoria executiva, acompanhada do fortalecimento dos mecanismos de controle interno e de governança.

Como as investigações seguem em andamento, o banco informou que não irá comentar casos ou pessoas específicas relacionados às apurações. Segundo o BRB, a decisão está alinhada ao compromisso de colaborar com as autoridades responsáveis pelas investigações.

O BRB afirmou ainda que continuará adotando medidas para proteger a instituição enquanto as apurações avançam. “O Banco seguirá adotando todas as medidas cabíveis para a proteção de seu patrimônio, o ressarcimento de eventuais prejuízos e o aprimoramento contínuo de sua estrutura de governança e controles”, ressaltou.

Leia a íntegra da nota

A divulgação dos autos relacionados ao Banco de Brasília (BRB) é uma oportunidade para todos conhecerem o que aconteceu com a instituição, vítima de atos criminosos, e as medidas adotadas pela nova gestão.

A atual administração do Banco promoveu a renovação integral de sua diretoria executiva e adotou medidas de fortalecimento dos controles internos e da governança, incluindo a contratação do escritório Machado e Meyer com suporte técnico da Kroll para realização de auditoria forense independente para apuração dos fatos relacionados às operações investigadas.

Os achados da auditoria foram encaminhados às autoridades competentes, incluindo Polícia Federal, Ministério Público Federal, Banco Central, CVM e instâncias do Poder Judiciário, para as providências cabíveis.

O trabalho conduzido no âmbito do BRB colaborou significativamente para as conclusões da PF no Inquérito em curso, culminando na abertura de nova frente de investigação sobre gestão fraudulenta no Banco, praticada pelos antigos gestores.

O BRB, por meio de sua atual gestão, reforça que os ex-dirigentes não devem ser confundidos com a instituição. Nesse sentido, além da auditoria, vem adotando medidas administrativas, extrajudiciais e judiciais para resguardar o banco e buscar a responsabilização de envolvidos, sempre em colaboração com os órgãos de fiscalização e controle.

Em razão das apurações ainda em curso e do compromisso de colaboração com as autoridades responsáveis, o BRB não comenta casos ou pessoas específicas. O Banco seguirá adotando todas as medidas cabíveis para a proteção de seu patrimônio, o ressarcimento de eventuais prejuízos e o aprimoramento contínuo de sua estrutura de governança e controles.