O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que o Banco de Brasília (BRB) perderá, na próxima sexta-feira, 27, a exclusividade sobre os depósitos judiciais da Bahia.

O banco havia pedido mais 180 dias para manter o contrato com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), mas o ministro negou a solicitação por entender que as condições da prorrogação anterior não foram cumpridas.

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Em agosto, Fux havia afirmado que o fim do contrato poderia levar o BRB à liquidação. Na terça-feira, 24, ao negar o novo pedido, o ministro registrou que o banco não apresentou documentos sobre o andamento do acordo de recapitalização nem sobre outras providências. Segundo a decisão, o BRB limitou-se a solicitar uma nova prorrogação às vésperas do fim do prazo.

Banco não apresentou documentos exigidos

Em 25 de agosto, Fux prorrogou por 90 dias o contrato com o TJBA, cujo prazo original estava prestes a vencer. Na ocasião, considerou o período suficiente para executar o acordo homologado pelo STF, que previa a recapitalização do BRB com um empréstimo do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

A prorrogação estabeleceu duas condições:

O BRB e o governo do Distrito Federal, controlador do banco, deveriam dar continuidade às providências previstas no acordo;

Informar periodicamente ao Supremo, com documentos, as medidas adotadas.

Na decisão de terça-feira, Luiz Fux afirmou que o banco não juntou ao processo documentos que comprovassem o cumprimento dessas exigências.

Depósitos são fonte de recursos para o BRB

O BRB buscava manter a exclusividade, segundo o site "O Bastidor" porque os depósitos judiciais permanecem no banco até que um juiz autorize o saque. Nesse intervalo, os valores podem ser usados como fonte de recursos pela instituição.

O contrato, conquistado pelo BRB em licitação realizada em 2021, é considerado fundamental pelo banco para seu processo de recapitalização. Em contrapartida pelo direito de administrar a conta, a instituição paga mensalmente ao TJBA.

Segundo o próprio BRB, os novos depósitos da Bahia somam cerca de R$ 394 milhões por mês. Sem esses recursos, o banco continuaria responsável pelos saques das contas que já administra, enquanto seu caixa encolheria.

Em agosto, Fux escreveu que a perda dos depósitos poderia impedir o BRB de recompor o capital exigido pelo Banco Central, em um momento no qual a instituição depende do acordo de recapitalização.

Reclamação do governo do DF perde objeto

Com o fim do contrato, Fux julgou prejudicada uma reclamação apresentada pelo governo do Distrito Federal contra decisão da Justiça baiana. A 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador havia autorizado o governo da Bahia a deixar com o Banco do Brasil, e não com o BRB, R$ 2 bilhões de um empréstimo com garantia da União destinado ao pagamento de precatórios.

Fux suspendeu a decisão em junho, e a Segunda Turma do STF confirmou a suspensão. O ministro registrou que o processo baiano já foi enviado ao Supremo, onde tramita como outra ação, e que o pedido para manter a exclusividade do BRB dependia da vigência do contrato.

Transferências indevidas retiraram R$ 53,1 milhões

Em setembro, 520 transferências Pix indevidas retiraram R$ 53,1 milhões das contas judiciais da Bahia administradas pelo BRB.

No pedido de prorrogação por mais 180 dias, o banco não informou ao Supremo quanto havia recuperado do dinheiro desviado. A decisão de Fux não trata desse caso.