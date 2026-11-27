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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na disputa pela Presidência da República em outubro, ironizou a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda e questionou a disposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de promover um ajuste nas contas públicas.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, feita dos Estados Unidos, onde está desde o fim do mês passado, Flávio Bolsonaro provocou os petistas pela indicação de um banqueiro para comandar a política econômica.

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O parlamentar também afirmou considerar difícil a permanência de Trabuco no governo caso não tenha autonomia para implementar as medidas que julga necessárias.

“Lula assumindo que é um Faria Limer”, disse Flávio, em referência à Faria Lima, centro financeiro de São Paulo.

Senador defende corte de despesas

Flávio defendeu medidas rigorosas de contenção de gastos, como a suspensão de reajustes salariais do funcionalismo público e a redução das despesas dos ministérios. Segundo ele, o futuro ministro precisará do apoio do Congresso Nacional para promover o ajuste fiscal.

“Eu acho muito difícil que ele permaneça lá por muito tempo, se é que ele vai assumir, porque certamente pra ir pra um cargo desse, uma pessoa com a trajetória do Trabuco, ele tem que ter autonomia, 100% de autonomia, pra fazer o que tem que ser feito”, declarou.

Flávio volta a falar em impeachment

Durante a transmissão, o senador voltou a mencionar a possibilidade de impeachment de Lula e de realização de eleições presidenciais antes de 2030. Flávio relacionou a hipótese ao cenário econômico e comparou a situação com o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), destituída do cargo em 2016.

“Eu acredito de verdade que possa, sim, ter o impeachment”, afirmou.

O parlamentar também defendeu a eleição do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), para a presidência da Casa. Marinho disputa o cargo com o atual presidente, Davi Alcolumbre (União-AP), que busca a reeleição em fevereiro.

“Vamos resistir no Senado Federal com o presidente Rogério Marinho, se Deus quiser”, disse Flávio.