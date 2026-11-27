O senador Flávio Bolsonaro (PL) completa um mês que deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos nesta sexta-feira, 27. A decisão ocorreu logo após a derrota no segundo turno a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito depois de virar o resultado do pleito.

Detentor de 59.826.041 votos para a presidência, Flávio Bolsonaro tem tentado consolidar sua posição de líder de oposição à distância. Sem o mandato no Senado a partir de fevereiro do próximo ano, o parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vem aparecendo com frequências nas redes sociais e em jornais internacionais, chegando a alegar fraude no processo eleitoral, mesmo sem provas.

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"Foram vários gols de mão que o meu adversário fez e que não foram anulados pelo VAR. Jogou completamente fora da legislação eleitoral", afirmou Flávio Bolsonaro em uma live nas redes sociais.

Fuga de Flávio Bolsonaro tem informações desencontradas

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil na noite de 27 de outubro, cerca de 48 horas após o resultado das urnas. Antes disso, o ainda senador chegou a publica um vídeo em que dizia ter sido intimado pela Polícia Federal (PF) a entregar seus passaportes.

Depois do desabafo nas redes sociais, Flávio ficou incomunicável, dificultando o contato até mesmo dos seus aliados. Coordenador de campanha do ex-presidenciável, o também senador Rogério Marinho (PL-RN) se mostrou surpreso com a saída repentina do aliado do Brasil.

"Estamos surpresos porque ontem nós conversamos sobre a necessidade de que Flávio, com os 60 milhões de votos que teve, assumisse esse papel de liderança da oposição, que é importante, porque temos um governo que claramente tem feito mal ao país, na nossa avaliação", afirmou Marinho na ocasião.

A rota de fuga de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro cruzou a fronteira entre Brasil e Argentina, saindo de Foz do Iguaçu (PR), seguindo para Puerto Iguazú, no dia 27 de outubro.

Já em solo argentino, no dia 28 de outubro, Flávio seguiu para Guayaquil, no Equador, chegando no Equador nas primeiras horas do dia. Logo depois, em um intervalo de menos de uma hora, o senador decolou para os Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro pousou em Miami, destino final, com a esposa, Fernanda Bolsonaro, e com suas duas filhas.

Rota de fuga de Flávio Bolsonaro - Foto: Arte A TARDE | Uso de Inteligência Artificial

Flávio se autoproclama presidente e volta atrás

Dias após se estabelecer em solo americano, Flávio Bolsonaro divulgou uma carta aos eleitores brasileiros, se autoproclamando presidente eleito do Brasil, mesmo com a derrota nas urnas.

Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil Flávio Bolsonaro

A repercussão da sua carta, no entanto, pesou para uma mudança de postura logo em seguida, com uma nova edição do texto sendo divulgada, sem o trecho da autoproclamação.

Flávio Bolsonaro mede forças com Tarcísio de Freitas

Já de olho em 2030, Flávio Bolsonaro tem se movimentado nos bastidores para manter a posição de principal nome do bolsonarismo, mesmo fora do Brasil. Seu principal obstáculo é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Até então aliado de Flávio, Tarcísio é visto por setores da direita e do centro como o candidato 'ideal' para a sucessão presidencial em 2030. Antes de confirmar sua candidatura à reeleição este ano, com sucesso, o governador era apontado como o nome certo para enfrentar Lula nas urnas.

Flávio tem dito que será novamente candidato ao Planalto, entrando em rota de colisão com Tarcísio, que já tem feito acenos para assumir a liderança da oposição a Lula a partir do próximo ano.

Questionado sobre a disputa interna, ainda velada, entre ele e Tarcísio, Flávio disse ter conversado com o aliado sobre seu interesse de tentar novamente uma candidatura à presidência.

"Eu falei com ele após eleições, expliquei meu ponto de vista, falei que se tiverem novas eleições eu sou candidato", disse ao jornal Folha de S. Paulo, em entrevista no início do mês.

Flávio voltou a fazer, no início desta semana, novas falas na tentativa de isolar a ascensão de Tarcísio dentro da direita conservadora, se colocando novamente à disposição para 2030.

“Em um cenário em 2030 em que o presidente Jair Bolsonaro ainda esteja inelegível para concorrer, eu sou um candidato. Meu nome está em discussão como candidato para 2030, desde que o Congresso faça melhorias no sistema eleitoral”, disparou Flávio Bolsonaro em entrevista ao canal americano Fox News,

Flávio Bolsonaro permanece sem previsão de retornar ao país até o momento.