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Mesmo estando nos Estados Unidos, para onde foi após deixar o Brasil depois da derrota nas eleições presidenciais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) indicou R$ 79,3 milhões em emendas parlamentares para o orçamento de 2027.

O valor corresponde ao limite máximo que cada parlamentar pode destinar e foi distribuído em 14 emendas individuais para áreas como saúde, segurança pública e Forças Armadas.

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A maior parte dos recursos foi direcionada ao Rio de Janeiro, estado que Flávio representa no Senado.

Entre as ações contempladas estão o atendimento especializado em oncologia, o desenvolvimento de políticas de segurança pública e a manutenção da prontidão das Forças Armadas.

Flávio ainda exerce o mandato de senador, mas deixará o cargo em 31 de janeiro de 2027.

Ele foi eleito em 2018 para um mandato de oito anos e, ao disputar a Presidência neste ano, não concorreu à reeleição ao Senado. A partir de fevereiro, ficará sem mandato eletivo.

Emendas podem ser barradas

Apesar de terem sido indicadas por Flávio, as emendas ainda dependem da aprovação do Orçamento pelo Congresso e podem ser barradas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No fim de 2025, por exemplo, o ministro Flávio Dino barrou a execução de emendas apresentadas pelos então deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que também estavam fora do Brasil.

Na ocasião, Dino afirmou que a indicação de recursos públicos por meio de emendas exige que o parlamentar esteja presente no exercício das funções e mantenha responsabilidade política perante o eleitorado.

O ministro também apontou dificuldades técnicas para executar emendas propostas por congressistas que estão sediados em outro país.

O relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, senador Eduardo Braga (MDB-AM), deve apresentar nesta quinta-feira, 26, um panorama preliminar das emendas indicadas pelos parlamentares.